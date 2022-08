“Ho raschiato il fondo del barile” Michelle Hunziker, amara confessione fa piangere tutti

La conduttrice ha pubblicato una story Instagram che zittisce tutte le critiche ricevute in questi ultimi mesi, un buon modo per mettere a tacere gli haters.

Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti, questa estate rovente 2022 porta con sé, senza alcun accenno di attenuazione, ancora il gossip della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

La cronaca rosa ama alla follia seguire i due diretti interessati nei loro spostamenti, complice anche la loro fama internazionale, per carpirne nuovi aggiornamenti in questa che è senza dubbio una delle più intricate vicende sentimentali degli ultimi tempi.

Una nota Ansa condivisa e subito dopo un nuovo amore per Michelle che non ha esitato a mostrarsi con Angiolini, il chirurgo sardo, che le ha ridato il sorrido come un tempo.

Michelle Hunziker stremata, zittisce tutti così

Si sta godendo una piccola vacanza in terra sarda assieme al suo nuovo compagno recentemente presentato anche alle figlie. Non solo uscite in gommone ma anche escursioni sulla terra ferma per scoprire le rovine perdute di una terra millenaria in cui il tempo sembra essersi fermato.

Angiolini ha portato Michelle a vedere le rovine del Pozzo Sacro di Santa Cristina a Paulilatino in provincia di Oristano, una meraviglia architettonica rimasta quasi invariata nonostante siano passati migliaia di anni (si parla di circa 1.500-1.200 a.C).

Qui Michelle ha deciso di scendere e visitare il tempio di Santa Cristina, composto da un vestibolo, un vano scala e una camera ipogea il cui orientamento combacia perfettamente con l’allineamento tra Terra e Sole e per molto tempo è stato adibito come punto di osservazione astronomica.

Proprio qui Michelle, ha scelto di dire la sua a chi negli ultimi mesi la sta attaccando con forte insistenza. Ha zittito tutti con poche parole, incisive e dirette.

La reazione di Michelle agli haters e la stampa: capito il messaggio?

Come dicevamo la showgirl è scesa nel tempio di Santa Cristina, rinomato per i suoi giochi prospettici e le forme costruite in proporzione matematica perfetta.

Risalendo però le lunghe sale che la portavano in superficie, all’interno di un’angolazione che creava una sorta di cunicolo verso la luce, Michelle si è fatta scattare una foto oltremodo esplicativa, quasi una sorta di rinascita spirituale che ha voluto comunicare agli altri ma anche a se stessa per darsi coraggio.

Quando sei scesa fino in fondo, risali e sarai sempre piena di energia

In molti hanno interpretato questa story come un voler mettere un punto fermo nella sua vita e allontanare tutti quelli che la attaccano e la criticano per la sua rinnovata felicità. Ci sarà riuscita a mettere le distanze da chi le sta infliggendo i colpi peggiori?