Romina Power si è lasciata andare a una confessione inaspettata: da Al Bano un altro amore è protagonista nel suo cuore. Clamoroso retroscena.

Un amore destinato a segnare la storia dello spettacolo a livello nazionale. Sono milioni gli italiani che hanno sognato a occhi aperti per anni grazie alla coppia Romina Al Bano.

Oltre essere partner a livello professionale, lo sono stati nella vita personale: sposati per 25 anni hanno dato alla luce ben 4 figli. Tra questi Ylenia, scomparsa tragicamente nel nulla da anni: il drammatico evento ha segnato con un dolore incolmabile i due artisti. Da allora non sono più stati li stessi, dicendosi poi addio. Entrambi si sono ricostruiti una vita separatamente.

Romina Power: confessione clamorosa

Sono tanti i fan della Power e di Al Bano che sperano in un ritorno della coppia, tra le più amate a livello nazionale.

Da quando si sono addio, il sogno di una possibile ricongiunzione non è mai tramontato. Tuttavia è rimasto solo un desiderio visto che tutti e due hanno ritrovato la serenità con altre strade: il loro amore si è trasformato in un’amicizia, tanto che oggi continuano a esibirsi insieme per la gioia del pubblico.

Al Bano da 20 anni fa ormai coppia fissa con Loredana Lecciso: dal loro rapporto sono nati i figli Jasmine e Al Bano Junior. La Power non ha invece trovato l”amore, ma spunta una rivelazione clamorosa che sembra invertire la rotta.

Romina Power: il grande amore

Talento innato per la musica, voce travolgente, bellezza ipnotica. Romina Power non solo ha conquistato il cuore di Al Bano, ma anche quello dei fan. Anno dopo anno il suo fascino a rapito il pubblico, da sempre molto affezionatole.

Se negli anni è stata tanta la curiosità in merito alla sua vita sentimentale, lei è sempre stata molto riversata. Emerge tuttavia come il suo cuore sia sempre battuto per un altro uomo oltre che Al Bano: si tratta del padre, Tyrone Power, noto attore americano. Con lui ha da sempre un rapporto molto speciale.

mi ha amata veramente

Le parole condivise dalla cantante sui social in merito alla figura paterna, per lei centrale. Oltre a lui nella sua esistenza la sorella è stata molto importante: tuttavia si è spenta a 67 anni, lasciando nel suo cuore un forte dolore.