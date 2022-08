Silvia Toffanin arriva a bordo del mezzo di lusso: fan increduli di fronte al gigante, quanto costa?

Tradisce le aspettative Silvia Toffanin per quest’estate 2022: l’arrivo con il mezzo di lusso nuovo di zecca avrebbe generato non poco clamore.

Oltre a una villa super lussuosa ci sarebbe molto di più. Alcuni rumors e degli scatti inediti avrebbero permesso di documentare più nel dettaglio le attuali vacanze della bellissima Silvia Toffanin. Grazie alla sua straordinaria dolcezza, alla sua classe e alla contagiosa empatia, riscontrabile attraverso le sue numerose interviste su Canale 5, la conduttrice è divenuta una delle protagoniste del piccolo schermo indubbiamente più amate del momento.

Silvia Toffanin inizia la vacanza, ma con chi?

Dopo la conferma del sodalizio estivo tra la Toffanin e l’amica di lunga data, Ilary Blasi – ora reduce dalla sua separazione con Francesco Totti e pronta, mai come ora, a raccontare tutta la verità nel salottino arredato dalla collega – sarebbe infine partita per le vacanze, ma non dimenticando tale promessa.

L’arrivo in quel di Portofino della protagonista di “Verissimo” – assieme a Pier Silvio Berlusconi e forse anche ad alcuni amici della storica coppia – non sarebbe passato inosservato neppure in questa annualità. A fare la differenza però, durante la corrente stagione estiva, sarebbe stato l’inatteso l’avvistamento della nata sotto il segno dello Scorpione a bordo di uno maestoso yatch.

Silvia Toffanin, avvistata: a bordo del nuovo yatch

La conduttrice, classe 1979, sarebbe stata avvistata – in compagnia di Pier – su un gigante d’acqua dai confort innumerevoli e dalle invidiabili prestazioni in mare aperto. Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un CODECASA 43 FB.

Il modello d’imbarcazione sarebbe di stampo vintage, ma ugualmente paragonabile a una vera e propria villa extralusso, con motori Caterpillar. La sua lunghezza – di ben 43 metri – vanterebbe al suo interno circa sette camere. tra cui quelle destinate agli ospiti o al comandante dello stesso yatch.

Tra le camere destinate ai loro viaggiatori “in prima classe” vi sarebbe – inoltre – anche un’idilliaca Jacuzzi posizionata all’esterno. In modo tale da poter godere del meraviglioso panorama durante il loro romantico tragitto via mare. Il prezzo dell’imbarcazione di lusso si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Il posto piu’ bello del mondo

La coppia – in auge ormai dai primi anni 2000 – aveva desiderato definire in tal modo la località dove avevano scelto di attraccare. E in cui entrambi adorano trascorrere gran parte dei loro soggiorni di piacere in Italia.

“Ci sentiamo liguri“, aveva ammesso sul finale la conduttrice di origini venete in una recente intervista – rilasciata, durante i mesi estivi, al fianco del suo amato Pier.