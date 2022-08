Water pulito in pochi secondi, addio candeggina. Così elimini ruggine e calcare

Molte volte si fatica a pulire a fondo il wc come vorremmo, usa questo ingrediente presente in cucina. Il risultato è super senza alcuna difficoltà.

Nostro malgrado è uno degli ambienti che si usano di più in casa, anche più volte al giorno, e quindi la sua igiene complessiva a volte potrebbe non essere sempre impeccabile. Occorre sanificare il water correttamente, con i prodotti giusti, ma come vi sarete accorti nonostante tutto l’impegno spesso si formano lo stesso incrostazioni, ruggine o calcare ostinato.

La maggior parte dei prodotti in commercio per pulire il bagno ha all’interno la candeggina ma questa sul lungo periodo non solo toglie il bianco ai sanitari ma corrode lo smalto e rovina il materiale dall’interno. Arriva quindi il trucco della nonna che dovremmo usare tutti per la pulizia del wc, è una vera rivoluzione, economico e per nulla aggressivo. Ah, funziona anche!

WC pulito, puoi abbandonare la candeggina. Così cambia tutto

La prima cosa da specificare è che i sanitari di casa, nonostante sia un lavoro non sempre apprezzatissimo da fare, vanno lavati tutti i giorni, soprattutto se in famiglia ci sono più persone che li usano con frequenza durante la giornata.

Non c’è nulla che fa i miracoli nel caso si tratti di water sedimentati e sporchissimi, lasciati andare e per nulla mantenuti al loro stato originario. Detto questo aprite l’armadietto dei prodotti per la casa e estraete un ingrediente indispensabile che tutti hanno in dispensa per la preparazione delle ricette più amate. Ecco di cosa stiamo parlando.

Per avere il water splendente usa il sale. Risultati eccellenti

Parliamo del sale fino che tutti noi abbiamo in casa per le preparazioni giornaliere dei nostri piatti più amati. Il trucco della nonna consiste del preparare una miscela di sale (2 cucchiai) e bicarbonato (1 cucchiaio), mescolare e versare nel wc (ovviamente dopo averlo pretrattato accuratamente lungo le sue pareti interne ed esterne).

Lasciare agire per una notte (o almeno 6 ore), quindi passare lo scopino del bagno cercando di eliminare tutte le incrostazioni che grazie alla miscela saranno ora molto morbide e facili da togliere.

Passare nuovamente il detersivo sulla superficie e tirare lo sciacquone. Il gioco è fatto, ottimo da ripetere una volta la settimana o in caso di necessità.