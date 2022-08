Alessia Marcuzzi rischia di morire. A salvarla è Wilma Facchinetti

«Ho pensato di morire» Wilma Faissol salva la vita ad Alessia Marcuzzi con una manovra allo sterno. La conduttrice stava soffocando durante una cena a causa di un boccone di polpo, che non era riuscita a deglutire

Bruttissimo incidente per Alessia Marcuzzi, che in un ristorante a Londra è stata letteralmente salvata da Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, durante una cena.

La famiglia allargata e il rapporto con Wilma Faissol

Stavano mangiando tutti insieme, quando la conduttrice ha rischiato di rimanere soffocata da un boccone che non è riuscita a deglutire. Le due donne vivono serenamente in quella che sembrerebbe essere una bellissima famiglia allargata, tanto da condividere svariati momenti privati in perfetta armonia, tra i quali anche questo episodio finito, per fortuna, nel migliore dei modi.

La Marcuzzi su Instagram ha ringraziato con un lungo post l’amica, che prontamente l’ha salvata con una manovra, facendole espellere il polpo andatole di traverso. Sul social ha scritto:

“Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea.”

Il racconto su Instagram e il post di ringraziamento

Il racconto prosegue nel dettaglio “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo.

Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa: Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai”.

Un gesto più che ha toccato molti utenti della piattaforma e che ha evidenziato l’affetto profondo che lega Alessia e Wilma.