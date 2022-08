Procede a gonfie vele la storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Insieme in Sardegna non si nascondono più, anzi. Spunta l’indiscrezione su una presunta gravidanza, ma potrebbe riguardare la figlia Aurora Ramazzotti

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sta uscendo sempre più allo scoperto. La bellissima conduttrice già da qualche tempo, infatti, sembrerebbe si stia frequentando con uno dei medici più famosi d’Italia, nonché ex concorrente del Grande Fratello.

La storia tra i due è ormai ufficiale. Insieme in Sardegna sono una coppia inseparabile

Tra i due la scintilla è scoppiata dopo la separazione di lei da Tomaso Trussardi, avvenuta lo scorso inverno. Con il passare dei mesi le voci che vedevano la showgirl svizzera impegnata già in un nuovo flirt hanno trovato sempre più conferme.

La nuova coppia, nonostante non si sia ancora sbilanciata con un post sui rispettivi profili social, è ormai a tutti gli effetti ufficiale. Tra loro le cose andrebbero sempre meglio e a dirlo sarebbero fonti più che attendibili e molto vicine ai due protagonisti; Angiolini, tra l’altro, avrebbe preso un periodo di ferie dal lavoro per dedicarsi completamente alla sua Michelle, ora che anche lei si trova in terra sarda.

L’indiscrezione sulla possibile gravidanza di Aurora o Michelle

A consolidare il legame vi è ora anche un’altra indiscrezione, che secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbe una base di verità.

Insieme alla figlia Aurora, la Hunziker qualche giorno fa di sarebbe recata in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Al momento non si sa per chi fosse delle due.

Entrambe, però, non hanno né smentito, né tantomeno confermato il fatto, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Potrebbe trattarsi del primogenito della giovane Ramazzotti o della celebrazione del nuovo amore della conduttrice con la sua attuale dolce metà.

Se una di loro due dovesse aspettare un bimbo presto si saprà e in un caso o in un altro sarà una notizia più che bella. Il 2023 potrebbe essere l’anno in cui Michelle Hunziker potrebbe diventare nonna dopo aver ritrovato un meritato equilibrio sentimentale.