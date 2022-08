Kate Middleton ha raggiunto quest’anno i fatidici 40. La bellissima Duchessa di Cambridge com’era prima della vita reale? Ecco le foto del cambiamento.

Catherine Elizabeth Middleton, maggiormente nota come Kate Middleton, è la riservata e raffinata moglie del Principe William; convolano a nozze il 29 aprile del 2011. Il matrimonio regale, svolto nell’imponente Abbazia di Westminster, ha unito ufficialmente l’amore e la bellezza dei due nobili.

L’abito nuziale della Duchessa di Cambridge è tutt’oggi ciò che continua a rimanere impresso. L’eleganza delle linee sartoriali firmate Alexander McQueen hanno intessuto negli annali della storia l’ingresso magistrale di Kate a Londra.

Ma prima di salire al trono d’Inghilterra e indossare le pregiate vesti da principessa, com’era la vita privata dell’attuale icona di stile Kate Middleton?

Frecce regali: la scintilla d’amore con il Principe William

Catherine è nata nella contea inglese del Berkshire, tuttavia si è trasferita in Giordania quando non aveva neppure due anni. La Reale compie gli anni il 9 gennaio e all’apertura di questo 2022 ha festeggiato il solenne traguardo dei quaranta.

Seppur alcuna caratteristica o dettaglio tracci questa conclusione anagrafiche, la Duchessa di Cambridge, con o senza corona, è anch’essa incline ai segni del tempo.

Quest’anno la coppia regale ha ottenuto un’altra ricorrenza da celebrare, il loro undicesimo anno di matrimonio. Gli innamorati alla guida del Regno Unito sono celebri, oltre che per il titolo, per l’attenta riservatezza; la voluta ricerca di mantenere privati gli intimi spazi.

Il festeggiamento dell‘anniversario reale sembra avere un punto, cardine, condiviso con quello dei comuni cittadini del mondo: lo scambio d’amore. La coppia ha difatti passato il 29 aprile totalmente lontano dagli affari e dalle telecamere.

Molti non sanno che la passione e l’affetto tra gli attuali Reali d’Inghilterra nasce molto prima degli illustri titoli. Kate e William frequentavano la stessa università, la St. Andrews, come una folgore, gli occhi blu della Middleton hanno stregato il figlio del Principe Carlo e Lady Diana.

Kate Middleton: le FOTO del cambiamento Reale

La Duchessa di Cambridge prima di divenire tale, apparteneva all’alta borghesia britannica. Gli studi umanistici e la permanenza in Giordania le hanno permesso di affinare la passione per l’arte e soprattutto di condividerla con il Principe William, incontrato per l’appunto all’Università. Ma com’è cambiata la coppia?

Il Duca e la Duchessa di Cambridge seppur sia passato del tempo mostrano solo la rigidezza del loro legame; la complicità, intatta dagli anni scorsi, incide d’amore i loro sguardi.

Mio marito è il punto di riferimento, gemma lucente, presente in ogni momento. Il nostro titolo significa prima di tutto responsabilità e l’amore di William è la forza che sorregge tutto.

Kate spogliata o adornata di preziosi gioielli o titoli nobiliari, resta la stessa bellezza fulminante che ha stravolto il cuore di William.