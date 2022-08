Matteo Ranieri senza freni: la confessione intima su quello che fa a letto. Fan allibiti

Come sta trascorrendo l’estate l’ex tronista Matteo Ranieri? La confessione bollente sulla sua intimità è arrivata come un fulmine a ciel sereno

In molti hanno creduto nel suo percorso televisivo e nella sincerità dei suoi sentimenti per Valeria Cardone. Eppure, a pochi mesi di distanza dalla scelta che aveva emozionato il pubblico di Canale Cinque, Matteo Ranieri e la sua dolce metà si sono detti addio improvvisamente.

Gli utenti, a dir poco scossi dalla notizia, non hanno mancato di avanzare ipotesi e critiche a non finire. Senza ombra di dubbio, quanto accaduto alla coppia non era certamente in linea con le aspettative dei fan.

Ora che è tornato single, il genovese si starebbe godendo l’estate in compagnia dei suoi affetti e degli amici più cari. Solo di recente, Ranieri si è lasciato andare ad una confessione assurda a proposito della sfera intima: quello che ha rivelato sui social ha pietrificato gli utenti.

Matteo Ranieri, il percorso dell’ex tronista di “Uomini e Donne”

La sua prima partecipazione al dating show risale all’edizione 2020/21 come corteggiatore di Sophie Codegoni. Il 29enne di Genova, che ebbe la meglio sul rivale Giorgio, intrattenne una relazione di pochissime settimane con la modella milanese, attualmente legata ad Alessandro Basciano.

Nonostante l’avventura di quest’anno sembrasse terminata con tutt’altri presupposti, anche il rapporto tra Matteo e la sua scelta Valeria è naufragato nel giro di breve tempo. Il giovane, a quanto pare, non sembra essere particolarmente fortunato in amore.

Come da lui stesso confessato attraverso l’ultimo post di Instagram, Ranieri non è un tipo che si accontenta facilmente. La sua donna ideale, stando a quanto rivelato, deve possedere una caratteristica a dir poco imprescindibile.

Matteo Ranieri, la caratteristica fondamentale della sua donna ideale: fan allibiti

“Non potrei mai fare l’amore con una donna se in casa sua non trovo dei libri“: questa è la dichiarazione che Matteo Ranieri, tra le righe, ha recentemente rilasciato nella descrizione della sua ultima compilation.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

L’ex tronista, grande amante della lettura, ritiene che i libri debbano categoricamente “tornare di moda” e che non si possa VIVERE PRESCINDENDO da essi.

Il genovese, come si intuisce di fronte al post, non potrebbe mai sviluppare nessun tipo di intimità con una donna che non condivide questa sua medesima passione. Un requisito fondamentale che Ranieri, tornato recentemente single, non sembra affatto disposto a ritrattare.