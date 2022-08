Totti, ipotesi da brivido, clamoroso: beccato con lei. Retroscena spiazzante

Spunta un’indiscrezione clamorosa su Francesco Totti: beccato con lei in un momento particolare. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, cosa sta succedendo.

In quest’estate già di per sé rovente, l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto esplodere il gossip. La coppia – tra le più amate dello spettacolo – ha annunciato (poche settimane fa) con una nota stampa congiunta il divorzio dopo ben 20 anni di amore. Un amore che ha fatto sognare milioni di italiani, da cui sono nati Chanel, Isabel e Christian.

Una favola spezzata da silenzi e incomprensioni sfociati nell’addio più amaro, al centro dei riflettori da settimane. Oltre alla fine della loro storia, a far palarle la nuova fiamma del Pupone: la flowerdesign Noemi Bocchi, con cui si starebbe frequentando. Spunta un retroscena clamoroso dal passato dell’ex campione.

Totti, ipotesi clamorosa: beccato con lei

Se in questi giorni Totti sta catalizzando i riflettori con la sua storia con Noemi Bocchi, spunta dal suo passato un’indiscrezione spiazzante.

A inizio anno, infatti, era stato beccato in aeroporto con alcuni amici tra cui una ragazza bionda. Volto coperto dalla mascherina, la giovane ricorda molto Noemi: scatta così l’ipotesi che i due si stessero già frequentando. Emergono poi altri dettagli clamorosi.

Totti e Noemi Bocchi: l’accordo stupefacente

Se Noemi e Totti starebbero insieme, tutto non avviene alla luce del sole. Scatti rubati, ipotesi e voci di corridoio sono all’ordine del giorno, dando un quadro della situazione poco chiaro e solo abbozzato.

Secondo alcuni rumors i due avrebbero fatto un patto: potranno uscire allo scoperto solo quando l’iter del divorzio tra Ilary e Totti sarà concluso. Firmate le carte, potranno finalmente mostrarsi insieme in pubblico e quindi per ora devono vedersi in gran segreto.

I tempi del divorzio tra gli ex coniugi sembrano allungarsi: tra il periodo di ferie e la lunga vacanza della Blasi in Africa, le cose sono un po’ in stallo.

la firma delle carte del divorzio tra blasi e totti sono in stand bye

In questa estate fatta di addio, Ilary è ripartita alla volta della montagna per staccare la spina. L’ex calciatore è invece in Sabaudia con i figli e sembra che a raggiungerli sia stata proprio Noemi.