Antonino Cannavacciuolo lo annuncia al mondo intero: “la famiglia si allarga”. L’emozione è incontenibile

Antonino Cannavacciuolo annuncia ai fan la notizia più bella: “la famiglia si allarga”. Lo chef amatissimo non riesce a contenere l’emozione!

Lo conosciamo per via dei numerosissimi programmi a sfondo culinario a cui ha preso parte, ma anche per essere il patron chef del celebre ristorante “Villa Crespi”, insignito di ben 2 Stelle Michelin.

Antonino Cannavacciuolo, lo chef partenopeo che a soli 47 anni ha battuto ogni record immaginabile, ha raggiunto la notorietà dopo essere entrato a far parte del cast di “MasterChef Italia”. Nel 2015, infatti, l’amato conduttore si è unito alla crew di giudici del celebre cooking talent.

Presentatore apprezzatissimo e ristoratore dal talento indiscusso, Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia hanno da poco annunciato una notizia strepitosa. Il post condiviso attraverso Instagram non ha mancato di seminare letteralmente il panico. Cosa sta succedendo nelle loro vite?

Antonino Cannavacciuolo: la carriera dello chef più amato di “MasterChef”

Numerose sono le Stelle Michelin che il conduttore di “MasterChef”, durante il suo percorso professionale nell’ambito della ristorazione, è riuscito ad aggiudicarsi.

Poco più che 30enne, Antonino si guadagnava ben 2 Stelle alla guida della celebre “Villa Crespi”, che è tuttora il fiore all’occhiello dei locali gestiti dallo chef partenopeo. In seguito si sono aggiunti anche il “Cannavacciuolo Café & Bistrot” di Novara e il “Bistrot Cannavacciuolo” di Torino, insigniti rispettivamente di una Stella Michelin nel 2018.

Come recentemente annunciato dal noto ristoratore, tuttavia, la sua famiglia sembra destinata ad allargarsi ulteriormente e ad accogliere nuovi arrivati. Il video che il conduttore ha postato tramite Instagram, ovviamente, non ha mancato di emozionare i suoi numerosi fan.

Lo chef partenopeo non contiene la gioia: “la famiglia si allarga”

Come emerge da uno degli ultimi post di Antonino Cannavacciuolo, la sua grande famiglia si è ulteriormente allargata grazie all’inaugurazione del “Laqua Vineyard”, un resort situato nel cuore della campagna toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

“La nostra famiglia è cresciuta. Il 24 giugno è nato Laqua Vineyard, un intimo resort nell’antico bordo di casanova, tra Pisa e Volterra”

ha scritto lo chef partenopeo a corredo del video, che raccoglie una serie di immagini tratte proprio dallo splendido locale.

Antonino e sua moglie Cinzia, come spiegato dallo chef, hanno voluto unire ospitalità e cucina per consentire ai clienti di “vivere un’esperienza unica, fatta di sensazioni naturali e di benessere“. Da parte del popolo del web, la reazione non poteva che essere un grido unanime di gioia e felicità.