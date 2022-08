Lidl, è rivoluzione nei negozi. Il prodotto cambierà le sorti del mercato: clienti in fermento

Impossibile resistere a tante offerte vantaggiose che vengono lanciate sul mercato dalla catena tedesca, l’ultima in ordine di tempo è pazzesca!

In Italia Lidl è presente dal 1992, l’anno in cui ha fatto il suo primo debutto con il punto vendita ad Arzignano in provincia di Vicenza. Oggi, dopo 20 anni, è una delle realtà della grande distribuzione organizzata più moderne e strutturate su tutto il territorio nazionale con all’attivo oltre 700 punti vendita.

Con il tempo ha saputo proporre non prodotti unicamente di derivazione tedesca ma a chilometro zero Made in Italy aumentando non poco i suoi standard interni che l’hanno resa una delle migliori catene upper level mai viste.

Lidl impazzito, mai vista un’offerta così

Ogni settimana Lidl lancia delle offerte per attirare la sua clientela, non solo alimentari ma anche prodotti per il beauty, la casa e la tecnologia. Tende a proporre un certo prodotto particolarmente ricercato in quel momento ma a prezzi nettamente ribassati alla portata delle tasche di tutti senza però mai rinunciare alla qualità finale di quanto proposto.

Ultimamente sta puntando molto sulla tecnologia, abbiamo visto poche settimane fa la planetaria a 49,99 euro, seguita poi dalla piastra ad induzione a 39,99 euro e la macchina per fare il pane in casa a 59 euro.

Ora invece sta lanciando piccoli elettrodomestici ed oggettistica a partire da 2,99 euro. Una cosa mai vista prima, serve affrettarsi però perché in molti punti vendita sono quasi sold out.

Offerta a termine, ecco fino a quando poter acquistare

Scorrendo lungo i suoi scaffali si possono infatti trovare occhiali da lettura con led a 2,99 euro compresi di custodia protettiva.

Questi possiedono:

2 led a basso consumo energetico accendibili singolarmente

Lenti con rivestimento antigraffi o Incl. custodia, cordicella per occhiali

Disponibili nelle seguenti diottrie: +1.5/+2.0/+2.5/+3.0

Cordicella per occhiali

Batterie

Passando per le pile ricaricabili disponibili a 3,99 euro, e i set di tre pezzi delle mensole a cubo ad un prezzo di 6,99 euro.

Non possiamo però dimenticare anche il caricabatterie wireless magnetico, in vendita ad un prezzo di listino di 12,99 euro.

Serve affrettarsi però perché l’offerta scade a fine settimana, ovvero il 14 agosto e in molti negozi le scorte sono quasi terminate!