Eros e Michelle tornano insieme, per i fan è un colpo al cuore: il VIDEO è già diventato virale

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker tornano a far parlare di loro. Il video pubblicato nelle Instagram stories non mente: i due sono insieme!

Mai come in questi ultimi mesi si erano innalzate voci di un possibile riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Per la stragrande maggioranza del pubblico, d’altra parte, la storia d’amore vissuta dai due sarebbe riconducibile ad una vera e propria favola.

Giovanissimi e innamorati, i due convolarono a nozze nel 1998, dopo aver dato alla luce l’unica figlia Aurora solamente due anni prima. Un matrimonio che terminò all’improvviso nel 2002, con grande dolore da parte degli ammiratori della coppia.

Eros e Michelle, tuttavia, non hanno mai smesso di volersi bene e di supportarsi l’uno con l’altra. Proprio per tale motivo, alla luce della separazione della Hunziker dal secondo marito Tomaso Trussardi, in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due ex.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: la fine del matrimonio e i rapporti oggi

Per ammissione della stessa Michelle, il matrimonio con il cantante terminò proprio a causa del comportamento della conduttrice. La svizzera, infatti, ha recentemente confessato di aver fatto parte di una setta, nota come “Setta di Clelia”.

Quest’ultima, che avrebbe completamente plagiato la Hunziker, la spinse ad allontanarsi dalla persona a cui teneva di più: l’amato marito Eros Ramazzotti.

A distanza di anni, tuttavia, i rapporti tra il cantante e l’ex moglie appaiono essere più che distesi. Michelle ed Eros, in svariate occasioni, hanno infatti confermato di volersi molto bene e di essere tuttora complici.

Le recenti Instagram stories pubblicate da Eros non fanno altro che confermare il tutto. Michelle e l’ex marito, dopo l’ultima apparizione a “Michelle Impossible”, sono tornati a mostrarsi insieme in un video a dir poco assurdo.

Michelle ed Eros “tornano insieme”: il VIDEO ha lasciato i fan senza parole

Michelle ed Eros “tornano insieme”, ma per una ragione tutt’altro che passionale. Gli ex coniugi, infatti, hanno già chiarito abbondantemente di essere soltanto amici e di aver ormai messo da parte i rancori del passato.

Il video divenuto virale nelle scorse ore li ritrae insieme durante una lezione di karate: una passione in comune che li sta portando a condividere la stessa insegnante.

Nulla di romantico, dunque, tra gli ex marito e moglie, ma semplicemente il piacere di trascorrere del tempo insieme praticando sport. Le speranze dei fan, purtroppo, sembrano destinate a rimanere deluse.