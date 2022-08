Federica Pellegrini distrutta per la perdita straziante: una morte terribile e inaspettata

Sono ore dolorose per Federica Pellegrini: la Divina ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram una perdita straziante a seguito della quale è distrutta.

Distrutta dal dolore. Così Federica Pellegrini ha dato un amaro buongiorno ai fan, condividendo una drammatica perdita. 34 anni, di Mirano, sta passando ore di dispiacere a seguito di una tragica notizia su un decesso che sta segnando molti.

Un momento buio in un’estate indimenticabile per l’ex nuotatrice, conosciuta a livello globale con le sue innumerevoli medaglie vinte. Manca, infatti, sempre meno alle sue nozze con Matteo Giunta – un tempo suo allenatore – in scena nella suggestiva location di Venezia il prossimo 27 luglio.

Federica Pellegrini tra la gioia per le imminenti nozze, un momento di tristezza

Impegnata negli ultimi preparativi delle nozze, la Pellegrini si sta mostrando sui social radiosa come non mai: nota stonata in questo periodo gioioso, un triste lutto.

Quest’estate sta trascorrendo per la Divina nel segno della felicità per l’imminente matrimonio con il suo Matteo – sta contando per l’organizzazione del supporto di Enzo Miccio, noto weddingplanner – che saranno celebrate nella Serenissima, sua città natale.

Abito bianco principesco (ha svelato come fin da piccola sogni nozze tradizionali, in grande stile) è ormai pronta all’atteso giorno. Unica criticità il dispiacere vissuto in queste ore per via di una tragica perdita.

Federica Pellegrini: amara perdita, dolore condiviso sui social

Un paio di ore fa, la Pellegrini ha postato nelle stories di Instagram uno scatto con cui ha condiviso il dolore che sta vivendo per un lutto che ha sconvolto il mondo.

Nelle stories della Divina sono apparsi John Travolta e Olivia Newton-John. Quest’ultima – interprete nella pellicola “Grease” nel ruolo di Sandy, personaggio cardine – si è spenta nelle scorse ore, gettando i fan nel dispiacere totale. 73 anni, l’attrice ha perso la vita a causa di un brutto male con cui combatteva da anni. Una malattia che l’ha portata al decesso mentre si trovava in California circondata da amici e parenti. Il lutto ha sconvolto tutto il settore dello spettacolo.

hai reso tutte le nostre vite migliori

Le parole condivise da Travolta che al suo fianco ha recitato in “Grease”, pellicola dall’enorme successo, destinata a segnare la storia del cinema. A ricordarla anche Federica con lo scatto condiviso sui social, dimostrandosi così molto addolorata per la perdita.