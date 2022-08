Giulia Stabile parla del suo rapporto con Sangiovanni. I due fanno sul serio

La ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni sono una coppia da quasi due anni ormai. Il loro amore non accenna a spegnersi e, anzi, la giovane professionista della scuola di Amici è convinta che con lui costruirà in futuro la sua famiglia.

Un progetto ancora lontano, ma che nel cuore della ragazza ha già una solida base di concretezza, data dall’amore che lega questi due ex concorrenti di Amici. Si sono conosciuti nella scuola e da allora non si sono più lasciati. Tra i mille impegni riescono a conciliare tutto, facendo funzionare benissimo anche quella che in determinati periodi diventa una relazione a distanza. Lui, infatti, è spesso in tour, lei quando può lo segue, proprio come stanno facendo ora, per il periodo estivo.

Amatissimi sui social, trovano sempre un modo per conciliare la coppia e il lavoro

La coppia è molto apprezzata anche sui social, tanto che si sarebbe creato un vero e proprio fandom, che li sostiene e non vede l’ora di vedere tutti i progressi che ci saranno nel loro rapporto.

“E’ la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia, magari non subito, certo, ma è nei miei progetti”

Ha affermato Giulia Stabile, nel corso di una recente intervista. Parole che fanno presagire che non si tratta solo di un amore giovanile.

Progetti futuri e una nuova avventura come attrice

I due artisti, infatti, sono legati anche da una comune passione per l’arte, che sicuramente contribuisce a rendere molto più solida la loro unione. L’uno capisce gli impegni professionali dell’altra e viceversa, anche se per ora la convivenza sembra un passo lontano.

“Vedersi è sempre più complicato“ ha affermato la giovane danzatrice. Aumentano gli impegni di lavoro e diminuisce il tempo libero per stare insieme al suo Sangiovanni. Anche per quanto riguarda la carriera, infatti, la ragazza non può lamentarsi di certo. Nella prossima stagione televisiva ad esempio oltre a ricoprire nuovamente il ruolo di professionista nel programma di Amici, prenderà ancora parte allo show Tu si Que Vales ed infine si cimenterà anche con la recitazione con Giving Back Generation, una serie di Amazon Prime Video sul tema della salute mentale, in onda dal prossimo settembre