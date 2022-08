Soleil Stasi con quel dettaglio scoperto è “perfetta”, lo dicono i fan: sotto le FOTO si scatena il finimondo

Soleil Stasi è un vero fiume in piena: la bellezza della modella non ha rivali, i fan impazziscono di fronte alle foto…

Durante il suo recente percorso al “Grande Fratello Vip”, la splendida Soleil Stasi è stata in grado di far cambiare idea a parecchie persone. Se prima erano molti i telespettatori che non tolleravano minimamente la statunitense, con il tempo la concorrente è riuscita ad emergere per la persona che realmente è.

Una persona socievole e aperta, che con il suo entusiasmo e la sua energia ha persino catturato le attenzioni del coinquilino Alex Belli. Da non tralasciare, inoltre, l’amicizia instauratasi con Sophie Codegoni, che da iniziale “nemica” si è trasformata in un’alleata e un’amica preziosa per l’influencer.

Soleil Stasi: il percorso a “Uomini e Donne” e l’avventura al “Grande Fratello Vip”

La prima trasmissione che assicurò popolarità alla bellissima Soleil Stasi fu proprio “Uomini e Donne”. L’ex gieffina, durante la stagione 2016/17, venne scelta dal tronista Luca Onestini come sua compagna di vita.

Un rapporto, quello con il bolognese, naufragato nel giro di pochi mesi, ma che permise comunque alla modella di guadagnarsi le copertine di tutti i giornali. L’invito da parte di Alfonso Signorini a partecipare al “GF Vip”, per una star da 1,2 milioni di fan come lei, era a dir poco inevitabile.

Su Instagram, tra l’altro, la Stasi non manca di seminare quotidianamente il panico con le sue pubblicazioni da urlo. L’ultima compilation, apparsa solamente qualche ora fa, la vede posare con indosso un outfit a dir poco sensazionale.

Le FOTO di Soleil Stasi seminano il panico: pubblico impazzito per quel particolare

Il primo outfit che si intravede nella compilation di Soleil Stasi vede la modella quasi interamente coperta, fatta eccezione per un piccolo particolare.

Il riferimento è, ovviamente, alla pancia scoperta sfoderata dalla Stasi, che non ha mancato di catturare gli sguardi dei suoi fan.

“Perfetta“, “sei una vera regina” e ancora “stellare” la osannano i followers, che di fronte alla sensualità ostentata dalla statunitense hanno avuto ben poco da aggiungere. L’ex fidanzata di Luca Onestini, ancora una volta, ha messo d’accordo proprio tutti.