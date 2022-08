“Calci e pugni, alla fine mi ha violentata”, la cantante confessa con forza il dramma che ha segnato la sua vita.

Loredana Carmela Rosaria Bertè, o semplicemente la cantautrice Loredana Bertè, non ha necessità di cappelli introduttivi, è la celebre “regina del Rock italiano“. Solo alcuni dei suoi singoli risuonano tutt’oggi come pietre miliari della discografia italiana; Sei bellissima, E la luna bussò, Non sono una Signora, In alto mare…

L’indiscussa cantautrice calabrese nasce nel 1950 appena tre anni dopo un’altra celebre voce Italiana, sua sorella, Mia Martini. Entrambe delle voci e interpretazioni canore da brivido; il pubblico e le orecchie più fini rendono grazie alle due personalità artistiche. Le immense cantanti non solo immettono ricchezza nel panorama musicale bensì riescono, in ogni loro singolo, a dar voce alle emozioni.

Mia Martina è scomparsa prematuramente nel 1995, segnando un vuoto fisso, dopo generazioni in evoluzione, resta incolmabile e indelebile. Il dramma della morte di Mia ha attraversato la vita di Loredana, non solo privatamente bensì artisticamente; ha lasciato la Bertè sola, mentre affrontava lo spietato mondo dello spettacolo.

Dopo anni Loredana Bertè si racconta: “Avevo 16 anni, mi ha preso con la forza”

Loredana Bertè è considerata come una delle personalità artistiche più versatili e a fuoco; cantautrice, attrice e ballerina che con determinazione, talento e audacia ha sempre fatto valere la sua voce, letteralmente.

La perseveranza della cantautrice calabrese è tuttavia legata ad esperienze del passato, tutt’altro scivolate dietro alle spalle. Drammi che sconvolgerebbero qualsiasi ascoltatore, “mi ha chiusa con un lucchetto dentro una stanza, mi ha violentata, non avevo compiuto ancora 17 anni“.

La Bertè durante un’intervista racconta come la sua prima cotta adolescenziale sia sta un incubo dal quale non ha potuto svegliarsi. La tragedia è successo con un uomo più grande della cantautrice, il quale le faceva continuamente complimenti e con estrema gentilezza la guardava e le strappava sorrisi.

Per un mese, colui che sarebbe diventato il carnefice, l’ha riempita di accortezze e ogni giorno per più di trenta le inondava il camerino di fiori. Un biglietto, un nome e pian piano Loredana si è fidata, al punto che ha accettato l’invito a cena.

Una Ferrari è andata a prendere la piccolissima Loredana tuttavia quando l’automobile avrebbe dovuto percorrere la strada del ritorno, un’inversione di marcia ha segnato la mente e il corpo della nota cantautrice. “Mi ha strappato i vestiti, riempito di pugni e calci e con violenza ha abusato di me“, le parole di Loredana si concludono con il silenzio, come quello che le si è imposto tanti anni fa, tacendo i crimini e il criminale.