Test visivo della personalità. Guarda l’immagine e scopri chi sei come persona. FOTO

Osserva l’immagine e lasciati guidare dal tuo istinto, senza freni e aspettative. L’immagine racconta molto del tuo carattere come individuo.

Da moltissimi secoli i test visivi sono uno degli strumenti messi in atto dagli psicologi per studiare il comportamento umano e le sue propensioni naturali.

Perchè agiamo in un modo piuttosto che in un altro? La nostra mente che cosa nasconde, quali interessi, abilità, propensioni e valori? Le immagini hanno la capacità di estrapolare in pochi secondi molti aspetti che solo diverse sedute di psicoterapia potrebbero portare alla luce.

Per questo sono stato sviluppati test con finalità diagnostiche e basati su presupposti scientifici, che partono come gioco ma poi invece hanno una finalità nobile. Vediamo questa illusione ottica duplice e capiamo subito verso cosa punta la vostra mente.

Test visivo della personalità, cosa vedi?

Guardate bene l’immagine in basso e lasciate fluire i pensieri senza bloccarli nel loro naturale circolo verso l’inconscio. L’istinto verso che cosa vi indirizza?

Nello specifico questa racconta molto del vostro approcciarvi all’amore e all’affettività in generale, sia essa verso un partner che verso amici e prossimi. Siete anaffettivi o persone estroverse che amano la socialità? Tendete ad essere introversi od molto affettuosi? Vediamo le singole spiegazioni passo passo.

Tutte le risposte le trovate in questo test psicologico che vi dice qualcosa in più sui vostri limiti in amore.

I significati dell’immagine spiegati dagli psicologi

Se la prima figura che avete notato è quella di una madre e del suo piccolo che si guardano amorevolmente ciò significa che siete persone tradizionaliste che puntano tutto sulla famiglia, il nucleo familiare è la base da cui partire per costruire ogni vostra singola relazione, affettiva e sentimentale.

Se avete invece visto il volto pacifico in basso sotto il mare significa che siete molto timidi ed introversi, faticate a costruire relazioni proficue sul lungo e breve periodo. Siete ottimi ascoltatori però anche se preferite mantenere una certa distanza tra voi ed il vostro interlocutore per paura di farvi male.

Se avete invece visto l’anziano uomo nella chioma dell’albero allora vuol dire che siete persone che guardano sempre avanti e riservate un posto per tutti, siete buone e tendete all’equilibrio sia in gruppo che in coppia. Con voi la vita è migliore perché vedere il buono delle cose, come anche gli aspetti positivi che la vita vi porge sul piatto.

Se avete visto gli uccelli come prima cosa allora vuol dire che siete dei sognatori con la testa sempre tra le nuvole. Siete poco attenti al reale ma più condizionati da quello che succede nel vostro inconscio. Attenzione a non restare scottati però ad avvicinarvi troppo al sole!

Infine la figura che raccoglie i frutti dall’albero. Siete persone molto dedite al lavoro e decisamente molto ambiziose, nulla e nessuno vi si può mettere di traverso se avete deciso di fare quel passo per la vostra crescita personale. Potrebbe però essere un aspetto da tenere a bada perché negativo per le relazione che portate avanti nella vostra vita.