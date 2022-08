Checco Zalone e Laura Pausini, il VIDEO Che nessuno ha mai dimenticato: “Sei una sp…”

Checco Zalone e Laura Pausini, cosa combinano insieme? Le immagini sono epiche e adesso stanno facendo il giro del web

Checco Zalone e Laura Pausini cosa hanno in comune? A parte il successo e l’amore che il pubblico nutre per loro forse nulla penserà la maggior parte di voi. Due artisti grandi ma profondamente diversi. Laura è conosciuta in tutto il mondo, non per nulla è stata scelta per presentare l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Zalone ha sbancato ai botteghini e continua a farlo in tv ogni qual volta si replica un suo film ma non ha certo la fama internazionale della cantante. C’è stato però un episodio nel quale i due si sono incontrati sul palco ed il comico pugliese ha detto la sua verso la Pausini. Voi lo ricordate? Il video è epico.

Checco Zalone e Laura Pausini: il VIDEO pazzesco

Si tratta di una puntata di “Zelig” condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due conduttori accolgono la Pausini e le fanno una sorpresa. È Bisio che annuncia l’ospite rivolgendosi alla cantante: “C’è un tuo amico, penso che non vedi da almeno 15 anni, che siamo riusciti a rintracciare. Non so se lo riconoscerai perché un po’ è cambiato”.

Ad entrare in studio è proprio Checco Zalone con occhialoni, camicia a quadri, maglioncino e zaino sulle spalle. Il comico comincia a cantare sulle note de “La solitudine”: “Laura sono Marco e son tornato sai, quello che 20 anni fa me ne andai, il treno delle 7.30 stavo sempre la, Laura che figura e me..a me fai fa…”.

E’ grazie a TikTok che possiamo vedere questo momento esilarante mentre la cantante rimane basita ma divertita dalla parodia di Zalone. Lui continua nella sua canzone: “Le nostre pomiciate sotto la metrò, Laura vuoi vedere che ti ricordi moo..” facendo il gesto di sbottonare i pantaloni, abilmente frenato da Bisio.

Ma Zalone non si ferma e sgancia il meglio di sé, confidando alla cantante: “Ho visto dentro di te una sporcacciona”. Risate a crepapelle e tanti applausi da parte del pubblico.

“La solitudine”, il singolo simbolo della Pausini

“La solitudine”, il brano cantato nel 1993 a Sanremo da Laura Pausini, è certamente il suo singolo simbolo. Sta per compiere 20 anni ma per tutti, grandi e piccoli, è una canzone indelebile. Tutti conoscono il “Marco se ne è andato” ed “il treno delle 7.30 senza lui”.

Come la stessa artista ha raccontato in una vecchia intervista, per lei fin da subito il brano

“ha raccontato la storia della mia vita”

Una canzone che la giovane ha sentito subito sua e che le è valsa non solo la vittoria ma l’approdo nel cuore degli italiani dal quale non è più uscita.