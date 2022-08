Totti e Noemi aspetterebbero un figlio: sganciata la bomba. La reazione di Ilary è inaspettata

Arriva l’ultima notizia bomba che coinvolge il Pupone e la sua nuova fiamma, la sua ex reagisce così. Fan senza parole per il gesto estremo.

Non sembra scemare la curiosità intorno al gossip più caldo dell’estate che coinvolge l’ex capitano della Roma e la flower design Noemi Bocchi tra cui sarebbe scoppiata la scintilla ormai un anno fa.

Le voci sulla loro frequentazione sono ormai confermate anche se cercano di mostrarsi insieme il meno possibile per non dar adito ai pettegolezzi della stampa nazionale.

Mentre però è sulla bocca di tutti la notizia riportata da Dagospia secondo cui molto presto Ilary Blasi rilascerà un’intervista pubblica – a “Verissimo” o “Belve” – per raccontare la sua versione dei fatti –, da poche ore invece è trapelata l’ennesima bomba mediatica propri sul padre dei suoi figli.

Il Corriere conferma tutto, Noemi è incinta!

Quando a parlare è un giornale autorevole come Il Corriere non si può che rimettersi al suo volere. A suo dire infatti la Bocchi sarebbe incinta del quarto figlio di Totti, anche se non è stata specificata la “fonte autorevole” che avrebbe confermato la cosa.

Ciò spiegherebbe il perché i due in questi mesi si siano visti di sfuggita e mai alla luce del sole. Anche ora la giovane mamma si trova in vacanza al Circeo con amici, non molto distante da Francesco a Sabaudia con i figli.

Mentre quindi questa ennesima notizia prende piede, c’è da chiedersi se Ilary sapesse già della cosa e se proprio per questo abbia proceduto con così tanta celerità alle pratiche per il divorzio.

Ilary Blasi è scappata sulle Dolomiti, lontano dal cuore…

La conduttrice per staccare la spina e rinfrescarsi ha scelto di dirigersi qualche giorno nelle Dolomiti Patrimonio Unesco, più precisamente a Dobbiaco dove ha visitato ieri il Lago di Braies (1.496 m.) ed è salita sul Passo Nuvolau (2.575 m.) dove sono state girate molte stagioni della fiction Rai “Un passo dal cielo”.

Forse voleva riprendere fiato in attesa che le pratiche del divorzio siano pronte.

Ricordiamo che la showgirl e il Pupone hanno scelto una separazione lampo con negoziazione assistita, che con l’estate di mezzo non arriverà almeno prima di ottobre.

Nonostante la data sia vicina però l’estate sembra portare con sé molte sorprese…per molti non proprio gradite!