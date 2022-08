Alex e Delia nell’occhio del ciclone: “non sono felici, la verità è che…”. Che batosta!

Alex Belli e Delia Duran sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Il loro comportamento ha fatto storcere il naso ai fan: ecco cosa sta succedendo

Nessuno avrebbe mai immaginato che Alex Belli, dopo aver condiviso una passione a tal punto travolgente con Soleil Stasi, sarebbe riuscito a riconquistare la fiducia e l’amore della moglie Delia Duran.

Eppure, stando alle pubblicazioni social della coppia, il feeling tra di loro non avrebbe minimamente subito gli effetti dell’avventura al “Grande Fratello Vip”. All’opposto, l’attore e la modella venezuelana ostentano una complicità addirittura più forte di prima.

Secondo alcuni utenti, tuttavia, la sintonia manifestata da Alex e Delia non sarebbe altro che una bella e buona montatura. La ragione, sempre seguendo questa ipotesi, è più che lampante e può essere intuita semplicemente osservando con attenzione i post della coppia.

Alex e Delia: dopo il “GF Vip” l’amore è davvero più forte di prima?

L’esperienza che marito e moglie hanno vissuto all’interno della casa di Cinecittà non ha mancato di mettere il loro rapporto a dura prova. Belli, nel corso della sua avventura, si è lasciato “tentare” da parecchie coinquiline, tra le quali non si può non menzionare Soleil Stasi.

Con l’ingresso di Delia, tuttavia, la situazione tra quest’ultima e il marito pareva essere immediatamente tornata alla normalità. Alex, infatti, ha cercato fin da subito di riconquistare la fiducia della moglie, riuscendo nel proprio intento.

A distanza di mesi, come stanno proseguendo le cose tra i tanto discussi ex gieffini? Un’utente, sotto l’ultima compilation postata dall’attore, non ha mancato di fare un’esternazione tutt’altro che lusinghiera nei loro riguardi. Alex e Delia, a detta della fan, starebbero fingendo palesemente.

Amore al capolinea tra gli ex gieffini? Una fan della coppia sgancia la bomba

L’utente in questione non sembra avere il minimo dubbio: Alex e Delia starebbero ostentando una felicità tutt’altro che veritiera.

Queste, nello specifico, le osservazioni esternate dalla fan dopo aver notato un dettaglio a dir poco significativo:

“Al termine di ogni video si baciano, come per far capire che va tutto bene e che nessuno è felice come loro. Anche meno…”

Come si evince dal commento dell’utente, l’amore esibito da Alex e Delia non sarebbe altro che pura ostentazione. Parlare di vera felicità, nel caso di Belli e della Duran, sarebbe dunque più che fuorviante.