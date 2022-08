Ida Platano, terribile confessione dopo la corsa in ospedale: “è iniziato tutto con delle emicranie…”

Ida Platano, la corsa in ospedale e poi la terribile confessione: i followers della dama sono rimasti pietrificati dalle recenti Instagram stories

Il rapporto instauratosi tra la dama di Brescia e i suoi migliaia di fan è un rapporto fatto di condivisione e di confidenze quotidiane. L’ex di Riccardo Guarnieri, in questi cinque anni trascorsi a “Uomini e Donne”, ha imparato a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale Cinque.

Sono in molti i followers che, di giorno in giorno, fanno arrivare il loro supporto a Ida attraverso un semplice commento o un “like” ad una foto. Proprio alla luce di ciò, la Platano non manca mai di aggiornare il pubblico in merito a ciò che accade nella sua vita.

Solamente nelle scorse ore, a questo proposito, gli utenti non hanno potuto far a meno di notare qualcosa di strano da parte della loro beniamina. Ida, scomparsa letteralmente da Instagram, è tornata a postare qualche ora fa rivelando una verità davvero agghiacciante.

Ida Platano, cosa è successo alla dama di “Uomini e Donne”?

Sono davvero numerosissimi i fan che, quotidianamente, sommergono di apprezzamenti la bellissima dama di Brescia, ex di Riccardo Guarnieri.

Ida, che partecipa a “Uomini e Donne” ormai da parecchi anni, ha conquistato tutti con la sua semplicità e l’autenticità della sua persona. A differenza di molte altre colleghe di parterre, la Platano si è sempre dimostrata leale e corretta con la trasmissione.

In virtù di ciò, di fronte alla “scomparsa” della dama dai social i fan sono andati letteralmente nel panico. La bresciana, che probabilmente è stata sommersa di domande, ha deciso di intervenire solamente nelle scorse ore, confessando a tutti quello che le sarebbe capitato.

Ida Platano: la corsa in ospedale e la terribile confessione

Con uno scatto pubblicato mediante le stories, Ida Platano ha voluto aggiornare il pubblico in merito al motivo della sua assenza dai social. La dama, come si evince dalla foto, si è dovuta precipitare di corsa in ospedale.

“Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene…passerà. Tornerò presto”

scriveva la bresciana nella giornata di ieri; solamente oggi, tuttavia, i followers sono riusciti a venire a capo della questione, grazie alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Ida.

“È iniziato tutto con delle forti emicranie, e da lì il medico mi ha consigliato di fare degli accertamenti” ha confessato la dama ai fan che continuano a chiederle spiegazioni. Come in seguito aggiunto, fortunatamente il suo mal di testa si sarebbe risolto nel giro di qualche giorno. Ida, più in forma che mai, si prepara a tornare operativa sulle piattaforme social.