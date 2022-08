Ballando con le Stelle, addio alla più amata di tutti: “non è facile salutarti”. Fiumi di lacrime per Milly

Ballando con le Stelle, addio alla più amata del cast della trasmissione: Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime

Ha battuto ogni record divenendo il varietà più longevo di Rai 1. “Ballando con le Stelle”, infatti, va in onda ininterrottamente dal gennaio 2005, con la guida dell’insostituibile duo composto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Negli anni, la regina dell’emittente statale ha impreziosito le edizioni del dacing talent trascinando in pista le personalità più disparate. Da Diego Armando Maradona a Ronn Moss, moltissimi divi hanno sperimentato il brivido della pista di “Ballando”.

Ad aver consolidato il successo della trasmissione, in aggiunta, sono stati anche i maestri di ballo scelti dalla Carlucci, che nel corso di questi diciassette anni sono divenuti dei veri e propri vip.

“Ballando con le Stelle”: tutto sul programma più longevo di Rai 1

A fare di “Ballando con le Stelle” il programma più longevo di Rai 1 hanno contribuito parecchi elementi. In primo luogo, la bravura e professionalità della coppia formata da Milly Carlucci e Paolo Belli, che lavorano insieme ormai da parecchio tempo e senza alcun dissapore.

Da non tralasciare l’esuberante crew dei cinque giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Con le loro critiche pungenti e i giudizi talvolta fin troppo severi, i magnifici cinque non mancano di movimentare le dinamiche della trasmissione.

In ultimo, non si può non sottolineare l’apporto fondamentale dato dai maestri di ballo del dancing talent. Armati di pazienza e buona volontà, i professionisti del cast riescono a trasformare i concorrenti in ballerini provetti nel giro di pochi mesi.

Alla luce di ciò, quando uno degli insegnanti di ballo abbandona il programma, il pubblico si ritrova a condividere il medesimo dolore provato dai membri dello staff. Solo qualche mese fa, Milly Carlucci e il suo team dovettero fare i conti con l’addio più straziante di tutti.

“Ballando con le Stelle”: l’addio di Sara Di Vaira getta nello sconforto Milly Carlucci

Tra le veterane della trasmissione di Rai 1, fino a pochi mesi fa, vi era anche l’amatissima insegnante Sara Di Vaira. La ballerina, durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle 16”, annunciò di voler abbandonare il dancing talent che ha contribuito a renderla famosa.

Una decisione che Milly Carlucci, così come gli altri membri del cast, accolsero con enorme dispiacere.

“Non è facile salutarti” aveva commentato la conduttrice tra le lacrime, raggiunta immediatamente dalla sua pupilla Sara. Indubbiamente, “Ballando con le Stelle” non sarà più lo stesso senza la maestra più esuberante di tutte.