Romina Power, fascino senza tempo: in costume fa sognare. Curve ipnotiche, mai vista così

Romina Power è al centro del mirino: mai vista così, i fan sono nel delirio. La mise della nota cantante va virale.

Timbro travolgente e fascino senza tempo. Romina Power è una delle cantanti più amate nel panorama della musica italiana di cui ne ha segnato la storia, tra le sue hit e le sue esibizioni.

Oltre al suo percorso artistico, a far sognare la sua storia con Al Bano Carrisi: compagni nella professione e nella vita, sono stati sposati per 25 anni, diventando una delle coppie più adorate dello spettacolo.

Dati alla luce 4 figli, poi l’amaro addio che ha gettato i fan nel dispiacere. La speranza che i due pezzi da novanta della musica tornino insieme non è mai scemata.

Romina Power, mai vista così: gioia infinita e fascino travolgente

Se i destini della Power e di Al Bano non si sono più incrociati a livello sentimentale – continuano a collaborare sul fronte lavorativo, incantando con le loro esibizioni – comunque hanno ritrovato il loro equilibrio. Al Bano con Loredana Leccino, Romina da sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Classe 1951, di Los Angeles, nessuno ha mai più fatto battere il cuore della Power. L’artista ha ritrovato la serenità dentro se stessa, scoprendo un nuovo equilibrio e imparando a godersi gli attimi nel qui e ora, apprezzando le piccole cose del quotidiano.

Romina Power, si gode il mare: uno schianto, fan in tilt

Attivissima sui social, esplicativo della serenità che da anni accompagna la Power uno scatto condiviso dalla cantante su Instagram.

Si tratta di una foto di qualche tempo fa, in cui si mostra in costume in mare, immersa nell’acqua.

Sorridente come non mai, ha mostrato tutto il suo fascino. 70 anni, la sua bellezza è intramontabile tanto che i fan sono subito accorsi a mettere il loro like e spendere parole di apprezzamento per la loro beniamina.

l’estate ci travolge all’improvviso…

Le parole condivise dall’ex moglie di Al Bano in accompagnamento al post, tra i più amati dal pubblico, tanto che ancora oggi fa sognare: è nella top ten degli scatti della cantante più travolgenti.