Barbara D’Urso interviene su Soleil Sorge: si alza un polverone, scoppia la polemica, fan indignati

Barbara D’Urso ha detto la sua su Soleil Sorge: i fan non hanno apprezzato, scoppia la polemica. Retroscena da brividi.

Unite da una lunga conoscenza, Barbara D’Urso e Soleil Sorge è da diverso tempo che hanno a che fare, in quanto l’ex corteggiatrice e gieffina è stata spesso ospite a “Pomeriggio 5”, famoso format della conduttrice.

Proprio negli studi del programma la 28enne ha svelato come fosse finita con l’ex tronista Luca Onestini, durante la partecipazione di quest’ultimo al “GF Vip 2”.

Se è stata la D’Urso a volerla come giurata del suo programma “La Pupa e il Secchione Show”, spunta un nuovo retroscena nel rapporto tra le due.

In particolare un intervento di Barbara sulla giovane ha fatto scoppiare la polemica.

Barbara d’Urso e Soleil: retroscena clamoroso sul loro rapporto

Spunta un nuovo retroscena sulla Barbara d’Urso e Soleil: alcune parole della conduttrice su di lei hanno fatto scatenare un putiferio.

Un po’ di tempo fa era stata la 28enne ad aver svelato il suo pensiero sulla conduttrice, affermando quanto fosse simile a lei. Entrambe stacanoviste, sempre sul pezzo, aveva confessato come per lei sia un esempio a cui ispirarsi, dalla carriera incredibile.

Di recente – nell’ambito dell'”Alessandro Awards 2022″ – è stata la D’Urso a intervenire su Soleil. Parole inaspettate che hanno fatto scattare la polemica. L’intervento della conduttrice non è stato, infatti, condiviso da molti.

La D’Urso su Soleil: parole inaspettate

Sul palco la D’Urso ha speso parole di apprezzamento per la Soleil: in particolare l’avrebbe definita una sua “creaturalla“, protagonista indiscussa del GF Vip, per poi scendere dal palco e abbracciare la 28enne presente all’ “Alessandro Awards 2022”

Se all’apparenza positivo, il commento ha fatto storcere il naso di gran parte del pubblico. In particolare non è piaciuto il fatto che la D’Urso abbia definito la giovane sua “creturella”, visto che si è impegnata molto per arrivare dove si trova ora.

Nella casa più spiata d’Italia si è distinta con il suo temperamento forte, dando la prova di essere molto determinata e intraprendente. Per sei mesi non ha fatto altro che mettere tutta se stessa, lasciando un segno indelebile al “GF VIP 6”.

Con le sue parole, secondo alcuni, Barbara non avrebbe messo in luce i suoi sforzi. Sulla vicenda è intervenuta la 28enne, mostrandosi invece grata per l’affetto dimostrato dalla conduttrice.