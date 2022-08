Una dedica di Ilary Blasi? Ecco la verità sul video di TikTok per Totti

Un romantico video su TikTok ha fatto molto clamore. La clip in questione potrebbe essere una dedica di Ilary Blasi al suo ex marito. Ecco tutta la verità

I fan della ex coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti non demordono e si aggrappano a qualsiasi speranza, pur di poterli rivedere insieme, affiatati come un tempo.

Il video su TikTok che ha fatto impazzire gli utenti

In questi ultimi giorni, infatti, ha fatto parecchio parlare un video che ha spopolato sulla piattaforma social di TikTok, che immortala l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset in alcuni dei momenti più romantici del loro matrimonio.

Immagini messe insieme ad hoc che scorrevano, ripercorrendo le tappe più belle e coinvolgenti della loro storia, ma anche situazioni di vita quotidiana di una normale famiglia, con una musica molto romantica in sottofondo. Una combinazione perfetta, che avrebbe conquistato molti utenti, aggiudicandosi un boom di mi piace.

Ecco tutta la verità: la smentita e il profilo fake

In tanti hanno ipotizzato si potesse trattare di una dedica fatta proprio dalla dalla bellissima Blasi e a rincarare la dose ci ha pensato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. La clip ha creato molte aspettative sul web e ha fatto inevitabilmente impazzire tutti i fan, che ancora sperano in un lieto fine, malgrado l’annuncio drastico della separazione, risalente allo scorso mese.

Purtroppo però a realizzare questo contenuto non è stata l’ex letterina, ma un profilo non ufficiale e a confermarlo è stato il seguitissimo Pipol Gossip, che ha affermato:

“Il profilo Tik Tok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di “real” non c’è niente e che quel profilo non sia altro che un fake!”.

Niente da fare, quindi, per il momento non c’è stata nessuna dedica romantica da parte di nessuno dei due e, anzi, sembrerebbe che la vita di entrambi stia procedendo separatamente verso un nuovo inizio. Tantissime, infatti, sono le voci che vedono Francesco Totti già impegnato in una nuova relazione con un’altra donna, Noemi Bocchi.