Mara Venier cornificata da LUI: “Lo sapeva…”. Il giorno delle nozze pizzicato con un’altra: ecco come ha reagito la conduttrice

Mara Venier era a conoscenza di quel vizietto che in poco tempo ha rovinato tutto, a parlare è proprio lui, il diretto interessato.

Nata a Venezia nel 1950, Mara Povoleri, in arte Venier, è una conduttrice ed opinionista molto apprezzata nel mondo televisivo, il pubblico l’ha amata anche sul grande schermo quando ha esordito come attrice. Da giovane si è trasferita a Roma, dopo aver incontrato e sposato Francesco Ferracini, con il quale ha messo al mondo nel 1967 Elisabetta.

Dopo questa breve ma intensa storia, Maria si risposa con Nicola Carraro nel 2006, il rito civile venne ufficiato dall’allora sindaco Walter Veltroni.

Zia Mara, una delle conduttrici più amate dello spettacolo

Il debutto di zia Mara in televisione come al cinema fu un plebiscito, bionda, semplice, elegante e bellissima, la Venier è sempre stata una persona vera ed autentica e quasi sicuramente, queste doti, oltre alla bravura, le hanno fatto scalare le vette del successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara è una star anche su Instagram, il suo profilo è seguito da 2.4 milioni di follower. I contenuti che pubblica la conduttrice sono diversi, il più delle volte ama giocare con il suo pubblico e si mostra in versione casalinga mentre pulisce casa o prepara la cena.

L’opinionista mostra una vita normale fatta di piccole ma grandi cose, cene con gli amici, giornate spensierate, momenti salienti dietro le quinte di qualche programma televisivo. Il sorriso sulle labbra la rende unica e speciale ed è per questa ragione che negli anni, Mara è diventata la zia d’Italia.

Jerry Calà confessa: “Sapeva che…..”

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Mara Venier è stata sposata per un periodo molto breve con il collega attore Jerry Calà che dopo anni, in un’intervista rilasciata ai colleghi di LiberoQuotidiano.it, ha confessato quel vizietto che ha rovinato tutto.

Era il 1984, Mara e Jerry convolavano a nozze per poi divorziare tre anni più tardi; a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Mara afferma: “la vita era sempre un gioco e me ne combinava di tutti i colori. Diciamo che era molto birichino. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”.

La verita’ sta nel mezzo, ma chi ha regione?

Dal canto suo Calà risponde: “Quella lì è una leggenda che Mara ama raccontare! Però sicuramente non ero uno stinco di santo: qualche marachella l’ho combinata”. I due oggi sono in ottimi rapporti, si vogliono bene e si supportano come due amici di vecchia data.