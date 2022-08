L’ex naufraga salpa verso nuove rotte in mare aperto. Le foto in barca di Ariadna lascerebbero senza fiato anche il vento stesso. Che fisico!

Ariadna Romero è la bellissima modella e attrice, classe 1986. Inizia la carriera nella moda, tra servizi fotografici e passerelle, nella sua focosa terra d’origine, Cuba. La 36enne precisamente nasce a Fomento, comune cubano di Sancti Spìritus.

Lo spostamento di Ariadna in Italia avviene per motivazioni professionali; un agente italiano la nota e le propone di lavorare nel Bel Paese. Per la modella di Cuba, la penisola italiana non ha rappresentato solo un’opportunità d’impiego bensì le ha permesso di approdare tra i grandi schermi televisivi Rai e soprattutto di esordire come attrice nel film di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità.

Attualmente la showgirl vive a Roma con Leonardo, il figlio di 5 anni. Il papà del piccolo è l’ex velino di Striscia la Notizia, Pier Paolo Pretelli, attuale ex compagno di Ariadna. La coppia si è conosciuta nel 2015 ed è stato amore a prima vista, due anni dopo sanciscono l’unione con la nascita del loro bambino.

L’amore di Ariadna verso l’Italia: il figlio Leonardo

Nonostante la modella cubana abbia sempre mantenuto un basso profilo e un’accurata riservatezza per la sua vita privata, sono trapelate le notizie della crisi con Pier Paolo. L’eccessiva mole professionale e la lontananza hanno influito pesantemente nella decisone finale della coppia.

Ne è conseguita la rottura definitiva della relazione ma stando a quanto dichiarato in un’intervista dalla Toffanin a Verissimo, la modella e l’ex velino, attualmente legato a Giulia Salemi, sono in ottimi rapporti. I genitori di Leonardo Pretelli passano molto tempo assieme in virtù del loro bimbo; grande amore, irrinunciabile, di entrambi.

La modella cubana essendo molto discreta per quanto concerne la sua sfera privata, non ha lasciato molto spazio a notizie di gossip riguardo la sua vita sentimentale. Tuttavia l’influencer Deianira Marzano, non a caso ha come pseudonimo “terribile“, ha rivelato tra i social una possibile relazione tra Ariadna e l’ex calciatore Nicola Ventola.

Le ipotesi di una nuova fiamma stuzzicano i mess-media ma ciò che manda letteralmente a fuoco l’ambiente mediatico sono le nuove immagini postate dalla modella. Il bikini lascia ben poco all’immaginazione…

Ariadna Romero: le FOTO in bikini mandano in tilt i social

Mamma Ariadna è super seguita e molto attiva sul suo profilo ufficiale Instagram, pubblica spesso, oltre che shooting lavorativi, immagini con suo figlio Leonardo. Anche questa volta la showgirl di origini cubane, ha deciso di condividere alcuni istanti della sua vita; momenti feriali in gita in barca. La silhouette e le forme di Ariadna lasciano increduli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariadna Romero (@ariadna_romero)

La bellezza statuaria e sinuosa della Romero è indiscutibile e soprattutto indistruttibile; gli addominali marmorei e la leggiadria della ragazza mettono KO ogni sguardo. Il bikini dal colore chiaro esalta ancor di più la carnagione di Ariadna, mostrando le ardenti origini caraibiche.

I commenti posti sotto lo scatto della modella le inondano la pagina social di apprezzamenti e lusinghe; alcuni complimenti al limite del dicibile, altri delle vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Un viso angelico, perfetto. Sei il mio amore, BEATO CHI TI SI…sposA!

I fan di Ariadna solo su Instagram sono più di 257 mila, numeri pazzeschi, ognuno di loro segue assiduamente ogni news che la modella pubblica. Questo suo ultimo scatto ha letteralmente superato ogni limite; una bellezza sconfinata che continua a far innamorare, popolo del Web e oltre.