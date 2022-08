Corona, il figlio Carlos lo confessa: tra lui e la fidanzata del padre c’è un rapporto particolare

Il figlio di Corona, Carlos Maria, ha spento 20 candeline, festeggiando il compleanno al fianco del padre. Spunta una confessione inaspettata del giovane proprio sulla figura paterna.

Sono 20 le candeline spente da Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio. Un evento speciale che il giovane ha festeggiato al fianco delle persone a lui più care, tra amici e il padre con la sua nuova fiamma.

Il 48enne – conosciuto in passato come il re dei paparazzi – è tornato nella sua città natale per passare il momento speciale al fianco del figlio: si tratta di Catania.

Con lui la sua giovanissima fidanzata (e futura moglie) Sara Barbieri, più grande di soli due anni di Carlos.

Riunitisi a Noto, hanno brindato non solo al compleanno del 20enne, ma anche alla libertà di Fabrizio che sta per completare il suo percorso di recupero.

Tra un anno e mezzo potrà lasciare l’Italia: in cantiere ha il progetto di trasferirsi con la sua amata e il figlio a Los Angeles.

Carlos Maria Corona: forti emozioni per i suoi 20 anni

Proprio sulla sua festa di compleanno, Carlos si è aperto ai microfoni di Chi, raccontando la sua grande felicità nel condividere un momento così gioioso con il padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CARLOS MARIA CORONA (@carlosmariacoronathereal)

I due sono uniti da un rapporto molto speciale, tanto che non vede l’ora di trasferirsi in America con lui. Alla festa presenti oltre a Fabrizio molti parenti e amici, anche se si sente una grande assenza: della madre, Nina Moric, nemmeno l’ombra.

Tuttavia il 20enne ha rivelato come con la madre le cose vadano bene e come sia in ottimi rapporti, prevedendo di festeggiare con lei una volta tornato a Milano. Presente invece la nuova compagna di Corona sulla quale il giovane si è aperto con una confessione clamorosa.

Carlos Maria Corona: la confessione sulla compagna del padre

In merito alla compagna di Corona, Sara Barbieri, il figlio di Corona si è aperto con una confessione sbalorditiva.

vado d’accordo con tutti, le parole di carlos

In particolare ha svelato come vada molto d’accordo con lei (ha un carattere molto socievole), svelando di esserle molto grato visto che l’ha salvato da diverse situazioni e decisioni un po’ estreme.