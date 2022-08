Letizia di Spagna infrange ogni regola: vestito mai così corto, le figlie sono più coperte. Clamoroso

Letizia di Spagna è finita nel mirino a seguito di una scelta audace: questa volta ha osato più delle figlie Leonor e Sofia. Fa qualcosa di clamoroso.

Prossima ai 50 anni, Letizia di Spagna ha lasciato di stucco il mondo intero. La Regina Consorte – sposata con Felipe dal 2018 – ha esagerato in fatto di look, questa volta mai come prima.

Non è la prima volta che la Ortiz fa parlare di sé per una scelta di stile: i suoi outfit finiscono spesso al centro del mirino, adorati per il mix tra eleganza e glamour. Se in molte occasioni è super raffinata, non mancano le situazioni in cui l’ex giornalista osa, scoprendo il suo fisico slanciato.

In splendida forma ha, infatti, indossato di frequente capi che hanno messo in mostra i suoi muscoli definiti. Questa volta ha catalizzato l’attenzione, osando più del solito: ecco cosa ha sfoggiato, stupendo tutti.

Letizia di Spagna scelta osé: tutti senza fiato

Essere Regina non significa per Letizia impaludarsi con abiti lunghi, dentro i quali nascondere le forme. Ben lo dimostra la sua ultima apparizione in cui ha osato come mai prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royalty_Supreme 👑 (@royaltysupreme_)

La moglie di Felipe – a Palma di Maiorca – ha puntato per un abito mini, mai così corto. Il capo sui toni del rosa è persino più inguinale dei vestiti indossati per l’occasione dalle figlie Leonor e Sofia, al fianco della madre nella cittadina spagnola.

La Ortiz ha sfoggiato con fierezza l’abito senza temere il giudizi altrui, persino quello della suocera, mostratasi con lei e le nipoti. Sembra che tra le due le cose siano migliorate rispetto al passato burrascoso che ha segnato il loro rapporto per molto tempo.

Letizia di Spagna esagera: regina audace, infrange il protocollo

La Ortiz ha abbinato il capo molto corto a un paio di espadrillas, scarpe adorate dalle reali in estate, donandosi più centimetri e rendendo il look ancora più osé.

qualsiasi cosa indossi, la ortiz è una regina di stile

Una scelta audace con cui Letizia si è lasciata alle spalle i rigidi dettami reali: apparsa abbronzata e felice, pur essendo più un look da spiaggia che da Royal, l’outfit ha raggiunto molto successo, confermando come qualsiasi cosa indossi Letizia faccia sempre battere i cuori.