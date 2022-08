Piero Barone de Il Volo l’ha conquistata: la dedica speciale al nuovo “amore”

Il tenore del gruppo ha condiviso uno scatto assurdo che ha già fatto il giro del web, vede il suo amore per la seconda volta nella vita.

I tenori Ignazio Boschetto e Piero Barone ed il baritono Gianluca Ginoble hanno bruscamente interrotto il loro tour estivo in Italia di recupero delle date perse durante il primo lockdown per dare la precedenza a quello mondiale che si sta svolgendo in queste settimane nella terra del sol levante.

Sono atterrati più precisamente a Tokyo, Osaka e Nagoya dove si esibiranno rispettivamente l’8, 10 e 12 agosto prossimo.

Nessuno stop estivo quindi ma un nuovo progetto che li vedrà impegnati ancora per un po’ prima davvero di potersi fermare, sempre portando in scena uno spettacolo unico che li vedrà omaggiare il maestro Morricone, loro esempio di vita e di crescita costante.

Barone innamorato perso, la FOTO è inequivocabile

Pochi giorni fa avevano pubblicato uno scatto comune che confermava l’arrivo in Giappone, “Italians in Japan” e la geolocalizzazione a Kyoto aveva fatto sobbalzare tutta la community del trio canoro.

Se però Boschetto e Ginoble sembrano vivere in maniera meno distaccata il viaggio che per loro ha finalità unicamente lavorativa, Barone invece ne è estasiato tanto che le foto postate sul suo profilo raccontano un amore ritrovato nel pieno della fioritura sentimentale. Se ve le siete perse le commentiamo subito, sono toccanti e scaldano il cuore.

Piero Barone, la dedica che fa sognare: “Sayonara…”

Il giovane cantante di Agrigento è un vero turista emozionato di questo tour dal sapore orientale e non ha evitato di scattare quante più foto possibili per documentare gli spostamenti e i suoi piccoli giretti in zona per ammirare le città visitate finora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Ieri ha salutato Tokyo ed è giunto a Osaka. “Sayonara Tokyo next stop Osaka!!”, scrive nella didascalia che accompagna l’ultimo scatto che lo vede super felice in tenuta bianca pantaloni e camicia di lino in perfetto pendant con la vetrata dell’aeroporto alle sue spalle.

Un nuovo amore per lui, o meglio, un amore ritrovato, visto che il tenore ha visitato il Paese la prima volta sempre con il gruppo poco prima dell’inizio della Pandemia.

I fan sono sussultati alla vista dello scatto, oltre 15 mila like presenti, tra cui anche quello di Stefano Coletta, direttore generale di Rai 1.