Romina Power, spunta il VIDEO che nessuno ha mai visto: “Gente incredula”

Romina Power: le immagini ce la raccontano come nessuno si ricorda. Su Instagram i fan sono tutti pazzi di lei

In Italia per lei basta citare il suo nome, senza aggiungere il cognome, per capire subito di chi si parla. Basta dire Romina per intendere che ci si riferisce alla Power, la nota artista statunitense naturalizzata italiana ed ex moglie di Al Bano Carrisi.

Lei è saputa entrare nel cuore degli italiani fin da subito e con il suo carattere pacato e gentile ancora oggi riscuote un successo inaudito. Le sue apparizioni sono più diradate sul piccolo schermo ma basta nominarla per alzare lo share.

Oggi Romina, dopo le varie vicissitudini personali, cerca di vivere una vita piuttosto riservata, tenendosi lontana dai pettegolezzi e dal gossip, ma spesso il suo coinvolgimento è inevitabile. Sapete che c’è un video che la mostra bella ed in super forma?

Romina Power ed i contributi del passato: un legame speciale

Romina ama condividere scatti e momenti del passato, quello che evidentemente lei considera, almeno in parte, migliore del presente. Non mancano foto con i suoi bambini da piccoli, con la sua Ylenia scomparsa dal 1994, con la sorella e molto altro ancora.

Una nostalgica che non vuole perdere la bellezza dei ricordi e che per questo li condivide con il suo pubblico tramite il suo profilo Instagram, oggi seguito da oltre 200 mila follower. Basta sfogliare tra i suoi contenuti per trovare sempre qualcosa di autentico che balza agli occhi.

Solo in ultimo un video di alcuni anni fa che la mostra bellissima, decisamente diversa rispetto a come la conosciamo negli ultimi anni, voi l’avete visto?

Bella e brava, il VIDEO di Romina spopola su Instagram

Una Romina con i capelli lunghi, super lisci e molti chiari, con un castano che tende al biondo. In super forma ed un fisico “racchiuso” in un tailleur che le calza a pennello. È così che l’ex di Al Bano appare in un video riproposto sul suo Instagram.

Era il 2006 e lei insieme alla sua cara sorella Taryn Power è ospite de “La vita in diretta” condotta all’epoca da Michele Cucuzza.

Un sorriso bellissimo che incrocia quello della sorella ed una esibizione magistrale. Le due cantano “You’ve got a friend” incantando lo studio e anche il conduttore che le fa i complimenti.

“Emozioni”

è uno dei tanti commenti che arrivano sotto al post. Una sola parola per descrivere sensazioni uniche. Ieri come oggi il pubblico è pazzo di lei e anche su Instagram arrivano valanghe di complimenti e di reazioni. Bravura indescrivibile e bellezza che in pochi ricordavano. Romina fa il botto.