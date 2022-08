Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi: svela come sta davvero dopo la bufera con Totti, inaspettato retroscena

Sulle Dolomiti Alfonso Signorini ha beccato Ilary Blasi: entrambi in vacanza, il conduttore ha svelato come sta davvero dopo il divorzio con Totti.

In quest’estate da temperature record, a rendere l’atmosfera ancora più rovente il caso Totti-Blasy. La coppia tra le più amate dello spettacolo ha, infatti, monopolizzato letteralmente il gossip con il doloroso divorzio, annunciato poche settimane fa con una nota stampa congiunta.

Un amaro addio che ha gettato tutti nello sconforto, forse, perché il loro amore sembrava dover durare in etero. Un amore da favola coronato nelle nozze tra la showgirl e il calciatore 20 anni fa, seguite dalla nascita dei figli Isabel, Chanel e Totti.

Se già mesi fa si vociferava l’addio tra i due – smentito dagli stessi – poi il tragico epilogo con cui le cose sono degenerate.

Subito dopo l’annuncio, Ilary è partita alla volta prima dell’Africa, po della montagna, dove si sta dedicando al riposo per ritrovare le energie: proprio durante il suo soggiorno sulle Dolomiti ha incontrato Signorini che ha aggiornato i fan su come stia davvero.

Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi: svela come sta davvero

Mentre il gossip impazza sulla nuova fiamma di Totti, la flowerdesign Noemi Bocchi (si presume che sia persino in dolce attesa), Ilary si sta dando ai viaggi.

Dopo essere stata in Africa insieme a figli, godendosi un lungo soggiorno, è partita per una meta al fresco, intrattenendosi coi panorami mozzafiato delle Dolomiti.

Tra camminate e buon cibo si sta riposando, recuperando dopo il periodo molto intenso a seguito del quale è finita nel mirino dei media. Durante la vacanza ha incontrato Signorini anche lui sul posto per le vacanze: il noto conduttore ha svelato come sta davvero dopo la bufera con Totti.

Ilary Blasi, dopo Totti: un nuovo equilibrio

Alfonso ha svelato come abbia trovato bene la Blasi, confermando quanto abbia la scorza dura.

è una persona sempre molto lucida

Il conduttore ha ipotizzato che abbia scelto una vacanza in montagna per allontanarsi da mete affollate, scomparendo così dai radar, ma anche per trovare un nuovo equilibrio in quanto questo tipo di paesaggio aiuta a sgomberare la mente, dando la tanta agognata pace interiore grazie cui conoscere una nuova serenità.