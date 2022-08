Miriam Leone, il marito la inquadra dall’alto. Décolleté spettacolare: “complimenti al fotografo” – FOTO

Miriam Leone, l’inquadratura dall’alto valorizza il décolleté generoso dell’ex miss Italia: i fan impazziscono di fronte alla splendida visuale

Tra le ex reginette di bellezza che hanno trionfato al concorso di “Miss Italia”, Miriam Leone è indubbiamente colei che ha riscosso maggior successo. La classe 1985, quattordici anni fa, veniva incoronata “la più bella d’Italia” sotto lo sguardo ipnotizzato del pubblico della tv.

Da quel momento in avanti, la carriera della modella e attrice è stata letteralmente un crescendo. Le doti dimostrate sul grande schermo le hanno fatto guadagnare alcuni dei riconoscimenti più ambiti nel contesto cinematografico, a partire dai Nastri d’argento collezionati per i film “L’amore a domicilio” (2021) e “Corro da te” (2022).

Miriam Leone: carriera e vita privata dell’ex miss Italia più famosa

Si è distinta sia in qualità di attrice di fiction e serie televisive – tra le quali si annoverano le seguitissime “La dama velata” e “1992” -, ma soprattutto come protagonista di pellicole cinematografiche di grande successo e popolarità.

La sfera lavorativa, senza ombra di dubbio, ha permesso alla nativa di Catania di collezionare parecchie soddisfazioni. Lo stesso, parallelamente, si può affermare per quel che concerne la vita privata di Miriam.

Nel settembre dello scorso anno, presso l’incantevole località di Scicli, la Leone è convolata a nozze con il manager Paolo Carullo. Quest’ultimo, tra l’altro, non manca di essere protagonista – seppur indirettamente – degli scatti mozzafiato della bella attrice.

L’ultima immagine apparsa nell’account Instagram ufficiale di Miriam, a questo proposito, è stata realizzata proprio da Carullo. I followers, ipnotizzati dalla visuale incredibile, hanno ringraziato a gran voce il marito della Leone.

Paolo Carullo immortala la moglie Miriam in bikini: fisico spettacolare nella FOTO

Come riportato in uno dei primi commenti al post, lo scatto che raffigura Miriam Leone in canoa è stato realizzato proprio dal marito Paolo Carullo. Quest’ultimo, che ha immortalato la moglie dall’alto, non ha mancato di metterne in evidenza il fisico esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’attrice, per la sua gita in canoa, ha optato per un bikini color verde della stessa tonalità dei suoi occhi.

Gli sguardi degli ammiratori della modella, in realtà, si sono immediatamente posati sul décolleté incontenibile. I commenti, a tal riguardo, sono stati più che espliciti: “complimenti al fotografo“, “così svengo“, “inquadratura pazzesca“.