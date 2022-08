Chanel Totti felice accanto a papà Francesco. Il VIDEO toglie il fiato: come l’ha presa Ilary Blasi?

Chanel Totti, spunta un video che la ritrae felice e spensierata al fianco di papà Francesco e della sorella Isabel. Come ha reagito Ilary Blasi?

Quello attuale è sicuramente uno dei periodi più difficili nella vita di Chanel Totti, la secondogenita della coppia più chiacchierata del momento. Assieme al fratello maggiore Cristian e alla sorellina Isabel, la 15enne sta affrontando la prova più insidiosa di tutte.

La separazione dei genitori, ovviamente, starà causando non poche sofferenze ai tre figli della coppia, che in questa circostanza cercherebbero di farsi forza a vicenda rimanendo uniti.

La speculazione da parte di giornalisti e utenti dei social, d’altra parte, non aiuta certamente ad attenuare il clamore mediatico scatenato dagli ultimi avvenimenti. Chanel, al pari dei suoi fratelli, non può far altro che stringere i denti in questo complicato periodo.

Ilary Blasi e Francesco Totti si dicono addio: la reazione dei figli della coppia

Da parte di Cristian e Chanel Totti, che hanno rispettivamente 17 e 15 anni, al momento non è trapelata nessuna reazione in merito al divorzio dei genitori.

Quel che si evince dalle foto che stanno comparendo in questi giorni sui social è che Chanel e Isabel, in particolar modo, starebbero trascorrendo molto tempo al fianco di mamma Ilary.

La Blasi, infatti, ha deciso di portare con sé le figlie durante il suo soggiorno a Sabaudia, meta prediletta dalla famiglia Totti quando si tratta di relax estivo. Francesco, in parallelo, non viene immortalato in compagnia dei figli ormai da qualche tempo.

Un video recentemente portato alla luce da una fanpage dedicata a Chanel, tuttavia, ha rimesso parzialmente in discussione gli “schieramenti” in casa Blasi-Totti. La 15enne, contrariamente alle aspettative, sarebbe più vicina al padre di quanto si pensi.

Chanel immortalata accanto a Francesco e Isabel: cosa ne pensa Ilary Blasi?

Una fanpage di TikTok dedicata a Chanel Totti ha portato alla luce un video risalente a tre anni fa, raffigurante la 15enne in compagnia di papà Francesco e di Isabel. Nonostante sia trascorso parecchio tempo da allora, la clip non fa che testimoniare la complicità e l’affetto incommensurabile che la secondogenita del “pupone” nutre per il suo papà.

Indubbiamente, in questa fase così complicata, Chanel starà offrendo il proprio appoggio non solo a mamma ilary ma anche all’ex calciatore, come questa vecchia clip sembra suggerire.

Ilary Blasi, ovviamente, non potrà che essere felice del rapporto meraviglioso che l’ex marito ha instaurato con i figli. Chanel, che da sempre si mostra particolarmente vicina a Francesco, è la testimonianza di quanto, a dispetto delle critiche, Totti abbia dimostrato di essere un padre esemplare.