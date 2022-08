Davide Donadei distrutto dopo la rottura con Chiara: il racconto dell’ex tronista gela il sangue

Davide Donadei, come sta reagendo alla rottura con Chiara Rabbi? Le parole dell’ex tronista hanno gelato il sangue ai suoi numerosissimi fan

Le motivazioni alla base della rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei non sono state ancora rese note dai diretti interessati, e probabilmente mai lo saranno. La coppia, che si è formata durante la stagione 2020/21 di “Uomini e Donne”, si è detta addio nelle scorse settimane dopo circa un anno e mezzo di fidanzamento.

I rumors stavano proliferando ormai da tempo, al punto tale che Donadei e la Rabbi, letteralmente vessati dai fan, sono stati costretti ad ammettere pubblicamente la fine del loro rapporto.

A distanza di qualche giorno, come stanno reagendo i due ex alla devastante rottura? L’ultimo post del ristoratore salentino, a questo proposito, ha lasciato trapelare tutto quello che era necessario sapere.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: la reazione dei due ex alla rottura

L’ex corteggiatrice, nei giorni scorsi, si è voluta aprire con i followers in merito alla fine della relazione con Davide. In realtà, la Rabbi ha innanzitutto tentato di difendere l’ex fidanzato dalle accuse che gli vengono quotidianamente mosse.

Come confermato dalla giovane, infatti, è stato proprio il pugliese a scrivere la parola “fine” a questo rapporto, che pur avrebbe lasciato ricordi indimenticabili alla seguitissima Chiara.

“È una persona che si fa in quattro per chi ama” – ha chiarito l’ex corteggiatrice, invitando gli utenti a ponderare le critiche nei confronti di Donadei – “non ha fatto nulla per essere giudicato male“.

Successivamente, tuttavia, la Rabbi non ha nascosto di soffrire ancora molto per la chiusura della sua storia d’amore. Ma come sta reagendo, parallelamente, il suo ex fidanzato Davide? Il post apparso su Instagram nelle scorse ore sembrerebbe essere la conferma di tutto.

Davide Donadei si sfoga sui social: le parole dell’ex tronista non lasciano spazio a dubbi

All’interno del suo ultimo post Instagram, nato per sponsorizzare i prodotti del marchio “Eco Bio Boutique”, Donadei ha lasciato trapelare quello che sarebbe il suo stato d’animo attuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)

“Nonostante le giornate difficili e le notti insonni, ecco il mio segreto per uno sguardo sempre fresco”

scrive Davide nella descrizione, ma sono le prime dichiarazioni quelle che hanno massimamente catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Che la causa delle sue notti insonni sia da ricondurre alla rottura con Chiara? Sono in molti, tra i fan della coppia, ad esserne convinti.