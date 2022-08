Ilary Blasi, lontana da Totti può finalmente esagerare: davanzale tutto di fuori, la FOTO non è per cardiopatici

Ilary Blasi continua a sorprendere i fan con alcuni scatti mozzafiato: l’ultimo è da urlo, mai vista così: bye bye Totti

Ilary Blasi non smette di sorprendere i follower con degli scatti mozzafiato che pubblica costantemente sui social. Dopo la separazione con Francesco Totti, l’ex letterina di “Passaparola” sta cercando di riprendere in mano la sua vita e sembra ci stia riuscendo, dal momento che si mostra ancora più sensuale e forte.

A quanto pare il Pupone ha iniziato una nuova relazione con Noemi Bocchi e la Blasi sembra ormai acqua passata, quel sei unica che ha fatto emozionare milioni di italiani è diventato solo un vecchio e amaro ricordo.

Ilary Blasi, la prima estate da single

Per Ilary Blasi questa è la prima estate da single dopo vent’anni. La conduttrice, però, non sembra piangersi addosso e sfoggia tutta la sua bellezza, lasciando il segno ovunque vada.

Dopo la notizia della separazione, l’ex moglie del pupone ha fatto le valigie ed è volata in Tanzania con i figli e una delle sorelle. Una volta tornata, si è rilassata nella villa a Sabaudia ed ora sta trascorrendo qualche giorno in montagna.

Non sappiamo con chi si stia godendo gli ultimi giorni di ferie, ma una cosa è certa: le sue foto fanno impazzire il web e i fan continuano a supportarla e a sostenerla in ogni situazione.

Ilary Blasi, la FOTO in bikini: uno spettacolo senza precedenti

Da quando Ilary Blasi si è lasciata, il suo profilo social è diventato ancora più attivo rispetto a prima. I suoi scatti mozzafiato lasciano i fan senza parole ed è difficile resistere a così tanta bellezza.

Molti hanno aperto delle fanpage dedicate alla conduttrice e in una di queste è stata pubblicata una foto in bikini dell’estate 2019. La Blasi, all’epoca con qualche kg in più e qualche ritocco in meno, si è mostrata felice e sensuale. Indossava un costume celeste dalla scollatura esagerata e un paio di occhiali da urlo.

I fan non hanno perso occasione di lasciare qualche commento, tra i tanti si legge

Sarai pure siliconata…ma sei sempre la bionda più bella del pianeta

Poi ancora

E tra l’altro non sei solo bella ma anche tosta, daje ilary siamo con te

La storia d’amore più invidiata di sempre è arrivata davvero al capolinea? Il pubblico stenta ancora a crederci, ma per il momento è questa l’amara realtà.