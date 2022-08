Gigi D’Alessio scatena il finimondo, coinvolta anche la compagna Denise: “Non fare questo ad Anna!”

Gigi D’Alessio ha occhi solo per la sua nuova fiamma e si gode l’estate più romantica di sempre: sui social spunta una foto che ha fatto impazzire il web.

Gigi D’Alessio si gode l’estate insieme alla sua fidanzata Denise e il nuovo arrivato. Il cantante sembra avere occhi solo per la sua compagna e i due si mostrano molto innamorati.

A quanto pare Anna Tatangelo è acqua passata e il pubblico, che ancora sperava in un ritorno di fiamma, dovrà farsene una ragione. Tra i due artisti è davvero finita.

Gigi D’Alessio e Denise: come si sono conosciuti

Lui cantante e lei avvocato, ventisei anni di differenza e due storie alle spalle completamente diversi. Gigi D’Alessio ha vissuto un divorzio, una separazione ed ora sembra essere tornato adolescente; Denise appena ventottenne è diventata per la prima volta mamma.

Galeotto fu un concerto a Capri dell’artista napoletano al quale Denise ha partecipato. Infatti, la compagna del cantante è sempre stata una sua fan, ma mai avrebbe pensato di diventare la sua fidanzata e mamma di suo figlio.

Tra loro è stato un colpo di fulmine e dopo solo due anni si ritrovano ad avere una famiglia e a vivere una storia d’amore unica e ineguagliabile.

Gigi D’Alessio e il primo post dedicato a Denise – FOTO

Seguito da quasi settecentomila follower, Gigi D’Alessio è solito condividere con il pubblico foto e video professionali, la vita privata preferisce lasciarla da parte. Tranne questa volta che ha sfoggiato uno scatto incredibile insieme alla sua nuova fidanzata.

La coppia sta trascorrendo le vacanze a Mykonos e il cantante ha pubblicato un bacio appassionato tra lui e Denise. Dalla foto si evince tutta la complicità, l’empatia e l’intimità tra i due.

Capelli al vento per lei e una sigaretta in mano, un abbraccio caldo avvolto in un romanticismo che lascia tutti a bocca aperta. Sotto al post si legge

Io tu e a luna

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare lo scatto con messaggi come

Vabbè ma denise è l’universo, sei rinato grazie a lei

C’è chi ancora non riesce a fare a meno di pensare alla Tatangelo e scrive

Gigi io ti amo ma anna è anna, non puoi fare così

A proposito della cantante di Sora, Anna sembra si stia godendo un’estate da single. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio ha intrapreso una relazione con Livio Cori, non andata a buon fine. Prende tempo per se stessa e pensa ai tanti progetti lavorativi che la attendono a partire da settembre.