IperTosano preso d’assalto, è arrivata la novità che tutti attendevano per Ferragosto. Affettatevi!

Che cosa state aspettando ancora? Mancano pochi giorni e le scorte stanno velocemente terminando, serve sbrigarsi.

Se il caldo estivo non vi dà tregua non potete far altro che dirigervi al fresco dei Centri Commerciali e fare la spesa in vista delle prossime festività che coinvolgeranno la Penisola da Nord a Sud. Nello specifico è buona cosa andare nei supermercati dove le offerte sono super convenienti e si riesce a fare mambassa di prodotto convenienti e con un rapporto qualità prezzo incredibile.

Tra questi senza dubbio IperTosano, l’azienda veronese nata nel 1970 come supermercato a conduzione familiare e oggi diffuso a macchia d’olio nel Triveneto, più precisamente nelle province di Brescia, Ferrara, Mantova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso e Padova.

Fare la spesa da IperTosano conviene, soprattutto a Ferragosto

Con i suoi 17 ipermercati, tutti a gestione diretta, ed i suoi 3.500 dipendenti, IperTosano rappresenta uno dei maggiori centri nazionali con una rete capillare che serve milioni di persone ogni giorno.

Per Ferragosto ha dato però il colpo di grazie alla concorrenza proponendo alcuni prodotti tra i più desiderati che sicuramente vi faranno fare un’ottima figura con amici e familiari con cui trascorrerete la festività.

Se ancora non sapete che cosa preparare per il 15 agosto nessun problema, ecco le tre offerte irrinunciabile e ad un prezzo super conveniente!

Tre prodotti economici a prezzi wow: Ferragosto con botto da IperTosano

Per Ferragosto arrivano anche le ali di pollo: già pronte e piccanti al punto giusto, aspettano solo di essere riscaldate (anche sulla griglia) per un aperitivo super-stuzzicante 🌶 Morbide, succose e in offerta speciale fino a domenica 21 agosto, vi aspettano nel reparto Cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iper Tosano (@ipertosano_official)

Questo il messaggio che racconta il primo prodotto su Instagram e che sta già riscuotendo grande successo nei vari punti vendita sul territorio. Ed il prezzo? Ancora più goloso. Solo 9,90 euro al chilo!

C’è chi griglia la carne, chi griglia il pesce e chi preferisce le spaghettate. Ecco allora servita l’orata fresca da 400 o 600 g a 6,90 €/kg oppure le vongole veraci fresche a 14,90 €/kg.

E come antipasto? Mentre la griglia si scalda, ecco qualcosa per rinfrescarsi e iniziare a festeggiare Ferragosto, ovvero l’insalata di riso. “Preparata ogni giorno nella nostra Cucina, fino a domenica 21 agosto la trovate in offerta speciale a soli 8,90 €/kg”. Cosa aspettate ancora? Correte.