Eurospin, esce la novità e va subito a ruba: “ho preso di tutto”. Delirio nei supermercati: “è ancora disponibile?”

Eurospin, la novità lanciata dal noto marchio è andata subito a ruba: migliaia di clienti stanno intasando i supermercati della catena

L’azienda discount leader nel settore sta promuovendo una serie di sconti in vista della settimana che attende gli italiani. I festeggiamenti del Ferragosto e, in generale, i giorni di ferie che migliaia di persone si apprestano a trascorrere non saranno esenti da grigliate e cene in compagnia.

Per tale motivo, la catena di supermercati fondata nel 1993 ha deciso di riproporre le offerte dello “Speciale grigliata”, che sarà valido fino al 14 agosto prossimo.

Dalle varie tipologie di carne per realizzare un’appetitosa grigliata mista all’immancabile salsa barbecue, per i clienti che trascorreranno le ferie in compagnia di amici e parenti tutto sembra predisposto al meglio.

Eurospin, sconti imperdibili per la settimana del Ferragosto: clienti in delirio

Gli sconti raggruppati nella sezione “Speciale grigliata” – che trovate riportati nel volantino Eurospin – stanno facendo impazzire i milioni di acquirenti affezionati al marchio discount.

Oltre alle salse da accompagnare ai classici hamburger, che sono la preparazione in assoluto preferita dagli italiani per il pranzo del Ferragosto, si possono acquistare numerosi altri prodotti in vendita a prezzi stracciati.

Dagli spiedini di suino al costo di 6,49€ al kg, alle melanzane e alle zucchine perfette da cuocere alla griglia – entrambe al prezzo di 1,29€ al kg -. I clienti Eurospin, a quanto sembra, si preparano a fare scorta dei prodotti più in voga del momento.

Da una settimana a questa parte, tuttavia, c’è un’ulteriore novità che sta facendo gola ai compratori. Se anche voi siete clienti abituali della nota catena dovete affrettarvi: ne sono rimasti veramente pochi e sono gettonatissimi.

Eurospin, la nuova capsule collection sta andando a ruba: supermercati presi d’assalto

La primissima capsule collection lanciata dal marchio Eurospin è andata letteralmente a ruba. Essendo una limited edition, la collezione disponibile a partire dal 1° agosto è stata presa letteralmente d’assalto dai compratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

I commenti apparsi nella pagina Instagram ufficiale di Eurospin non mentono: i clienti, per accaparrarsi gli ultimi pezzi rimasti, farebbero qualunque cosa.

“Io ho preso di tutto” dichiara una cliente sotto l’ultimo post pubblicato dalla pagina Instagram. Qualcun altro, in preda alla gioia, ha commentato l’iniziativa di Eurospin in questi termini: “è ancora disponibile qualche pezzo?“, “prodotti sempre di qualità“.