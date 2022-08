Francesca Del Taglia, notte tremenda per colpa del figlio: “queste sono le mie condizioni” – FOTO

Ricordate Francesca Del Taglia di “Uomini e Donne”? La fiorentina ha passato una notte tremenda a causa del figlio Zeno: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Sono trascorsi ormai nove anni dal giorno in cui Eugenio Colombo, ex tronista di “Uomini e Donne”, sceglieva la sua Francesca Del Taglia nello studio della trasmissione.

Un’unione a cui in pochi avevano creduto, visti e considerati gli alti e bassi a cui la coppia andò incontro durante tutto il percorso televisivo. Eppure, mai come in questo caso le previsioni dei più si sono rivelate tutt’altro che azzeccate.

La Del Taglia e il dj, infatti, hanno formato una splendida famiglia dando alla luce i figli Brando e Zeno. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, avrebbe recentemente sconvolto la routine di Francesca facendole passare una notte davvero terribile.

Francesca e Eugenio: i festeggiamenti per il compleanno di Zeno

Nella giornata di ieri, Francesca ed Eugenio hanno festeggiato il compleanno del loro secondogenito Zeno. Il piccolo, come ammesso dalla mamma attraverso un post a lui dedicato, sarebbe stato una vera benedizione per la famiglia Colombo-Del Taglia.

“Il tuo amore mi porta sempre un sorriso sul viso e gioia nell’anima” ha scritto la Del Taglia nella descrizione di un recente scatto, risalente proprio al giorno della nascita del suo secondogenito.

L’influencer e il suo compagno, per permettere a Zeno di trascorrere un compleanno senza precedenti, hanno organizzato una festa all’insegna del divertimento e della compagnia di moltissimi amici.

Durante la notte, tuttavia, sarebbe accaduto qualcosa di davvero sconvolgente alla splendida Francesca, che non ha mancato di condividerne i dettagli attraverso le stories di Instagram.

La notte insonne di Francesca Del Taglia: la “colpa” è del figlio Zeno

Dopo aver trascorso un compleanno a dir poco memorabile, il dolcissimo Zeno ha espresso un ultimo desiderio: poter dormire nel letto dei suoi genitori, Francesca ed Eugenio.

Come le Instagram stories dell’ex corteggiatrice hanno ampliamente testimoniato, la notte con il figlio non sarebbe affatto filata liscia:

“Questa è la mia faccia attuale dopo una nottata da incubo…non ho chiuso occhio”

Con Zeno nel lettone, la routine della Del Taglia sarebbe stata completamente stravolta. L’influencer, a dir poco provata dal compleanno del suo secondogenito, non vede l’ora di godersi un po’ di meritato relax.