Invito di compleanno a sorpresa per il piccolo George, la risposta di Kate e William ammutolisce tutti: mai successo prima

Se sei il futuro erede al trono e ricevi un invito di compleanno da un’amichetta che cosa devi fare? La reazione dei Duchi di Cambridge sorprende il Regno.

Ha appena nove anni ma il principe George sta già facendo strage di cuori nel Regno. Lo dimostra il fatto di una recente lettera d’invito ad una festa di compleanno che ha ricevuto per posta da parte di una bambina di 6 anni che gli chiedeva se era disposto a partecipare alla sua festicciola a casa.

La piccola con l’aiuto della mamma ha pensato di scrivere al futuro erede al trono un invito formale per invitarlo alla sua festa di compleanno che si sarebbe tenuta di lì a poco.

La risposta dei duchi di Cambridge è da incorniciare, ecco cosa hanno fatto non appena hanno aperto l’invito.

William e Kate hanno risposto così, il protocollo lo richiede

Un invito che il futuro re d’Inghilterra, nonostante la bella sorpresa, non avrebbe mai potuto accettare per questioni di forma e protocollo reale. La Famiglia non può infatti presenziare ad eventi che non siano stati annunciati, serve inoltre la scorta e qualcuno che controlli quello che mangiano.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno però stupito tutti inviando una lettera alla mamma della festeggiata, per la gioia di tutta la sua famiglia, per non lasciarli a bocca asciutta e sembrare maleducati.

Il messaggio postale di Kate e William strega i sudditi, “Mi hanno chiesto di ringraziarti…”

Un messaggio di risposta che certamente la famiglia della piccola (la cui identità non è stata rivelata per motivi di minore età e privacy) non si aspettava di certo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 👑 (@princegeorgeofcambridgeuk)

In questa missiva, Kate e William si sono scusati per aver rifiutato l’invito alla festa e hanno augurato alla piccola uno splendido compleanno da trascorrere con amici e cari.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarti per la tua lettera, in cui mi inviti alla tua festa per il sesto compleanno.

Si legge nella lettera pubblicata signora, mamma della festeggiata, su Twitter. “Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere. (…) È stato davvero molto premuroso da parte tua e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri”.

Una lettera emozionante che la bambina conserverà di sicuro per sempre.