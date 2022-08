Chiara Ferragni, la pinza che indossa non è come le altre: ecco perché tutti la vogliono

Chiara Ferragni, gli occhi dei fan sono caduti tutti sulla sua pinza per i capelli celeste. È boom di richieste e sta andando a ruba

Vacanze da sogno ed in pieno relax per Chiara Ferragni. La nota influencer sta trascorrendo le ferie di agosto ad Ibiza con tutta la sua famiglia. Il marito Fedez ed i piccoli Leone e Vittoria. Da qualche giorno anche la sorella Valentina, il compagno e tutto il resto dalla ciurma di amici sempre a lei fedele li ha raggiunti.

La villa che i Ferragnez hanno affittato è fantastica: enorme, con tutti i confort ed una meravigliosa piscina. È qui che qualche sera fa è stata allestito un angolo cinema da sogno con tanto di schermo e divanetti per rilassarsi tutti insieme.

Come sempre Chiara cura in ogni minimo dettaglio i suoi outfit, anche quando è in barca o in spiaggia e nulla è lasciato al caso. Adesso c’è una pinza che lei ha scelto che tutti vogliono. Vi spieghiamo perché.

Chiara Ferragni e l’attenzione ai dettagli: non solo gioielli

Non solo abiti ed indumenti ricercati, dei migliori brand. Chiara Ferragni è attenta ad ogni minimo dettaglio, ecco perché anche gli accessori sono parte integrante dei suoi look, tutti condivisi rigorosamente online.

Dai parei che sono tornati di moda, alle borse fino ai gioielli che alterna tra quelli del suo brand a quelli che portano la firma della sorella Valentina. Poi ci sono i cappelli e gli occhiali da sole come le pinze per i capelli. Ebbene sì, la regina dei look da seguire, usa le pinze per raccogliere la sua importante chioma bionda.

Ovviamente non si tratta di pinze come quelle che scelgono i “comuni mortali”, ma accessori di lusso e di alta classe: da Dior, Versace o Chanel. Insomma vere chicche dal costo proibitivo. In uno degli ultimi scatti, però, la Ferragni ha cambiato trend.

La pinza di Chiara Ferragni che tutti vogliono: ecco qual è e quanto costa

La moglie di Fedez per uno degli ultimi outfit scelti in quel di Ibiza ha sfoggiato un total look rosa, con pareo e top in coordinato perfetti per coprire il costume ma con stile. Capelli naturali e raccolti in un mollettone azzurro.

È su questo accessorio che sono caduti gli occhi dei fan più attenti. È veramente molto bello e ha, a differenza del solito, un costo accessibile e che in molti possono permettersi.

Costa, infatti, 35 euro ed è marcato Leontine Vintage, un brand italiano che in questa calda estate 2022 ha puntato tutto su questi mollettoni colorati ma con un design accattivante che li rendono perfetti come accessori di stile, non solo nei capelli, al mare, in città come in piscina, ma anche come ferma-abiti.

Il costo lo riporta la pagina Instagram @chiaraferragnioutfits e c’è chi sottolinea subito:

“Trentacinque euro per un mollettone per capelli mi sembra esagerato”

Ma tutto il resto delle fan non è d’accordo, non vede l’ora di comprare il mollettone. Sta già andando a ruba.