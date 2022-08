Gigi D’Alessio, la figlia Ilaria rompe il silenzio su Denise: “Non è come pensate”

Gigi D’Alessio: come sono i rapporti tra Denise ed i suoi figli? Ci pensa Ilaria a chiarire tutto: è bastato un solo gesto

Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere la relazione di Gigi D’Alessio con la giovane Denise Esposito. I due però fanno sul serio: hanno messo al mondo un bambino, Francesco e si mostrano più affiatati che mai in questa calda estate 2022.

Per Gigi è il quinto figlio, dopo i tre avuti da Carmela Barbato: Claudio, Ilaria e Luca, ed il quarto, Andrea, da Anna Tatangelo. Molto si è detto su Denise, dalla giovane età al rapporto non proprio idilliaco che ci sarebbe con i figli del cantante.

Lei non ha mai parlato e anche sui social mostra un profilo molto basso. Basta pensare che c’è un solo video, brevissimo, che la mostra insieme al noto cantante. Non è nel suo stile, insomma, attirare il gossip. Ora però ci pensa Ilaria, la figlia di Gigi, a chiarire tutto.

Gigi D’Alessio e Denise a Mykonos: vacanze in love

Vacanze d’amore ed in totale relax per Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise. I due si rilassano sulle spiagge della Grecia e si godono il piccolo Francesco che cresce. È stato Gigi a pubblicare su Instagram una loro foto che li ritrae in un bacio appassionato con alle spalle il mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

“Io, tu e’ a luna.♥️” ha scritto il cantante abbracciando stretta a sé la sua compagna in un lungo e sensuale bacio. Un modo per dire a tutti che loro sono felici e si amano alla follia. Pare però che i due non siano soli a Mykonos e che insieme a loro ci sia qualcun altro, di famiglia.

Ilaria D’Alessio: adesso parla lei

Ilaria D’Alessio sarebbe insieme al papà e alla sua compagna a Mykonos. Le due sono coetanee e a quanto pare vanno anche d’accordo in barba alle voci cattive circolate nei mesi scorsi in cui si parlava di un astio da parte dei figli di Gigi verso la mamma di Francesco.

Sui social è infatti apparsa una foto di Ilaria insieme al papà proprio nella rinomata località greca che testimonia come la secondogenita di D’Alessio abbia accompagnato il papà in vacanza, cosa che non sarebbe mai successa

se lei e Denise non avessero un buon rapporto.

Adesso è tutto chiaro. Ilaria con un solo scatto ha messo tutti a tacere. E’ come se avesse voluto dire a tutti “Non è come pensate”.