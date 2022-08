Totti e Noemi, è tutto in mano agli avvocati: l’attesa sarà lunga ed amara

Totti e Noemi, cosa combinano i due? Ci sono molti dettagli che mostrano che tutto è stato già scritto. Ilary pugnalata alle spalle

Il triangolo amoroso tra Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi tiene banco tra le news di gossip da non perdere. Più passano i giorni e più si aggiungono dei dettagli. Se, infatti, Noemi si trova a pochissimi chilometri da Francesco, lei a San Felice Circeo, lui a Sabaudia, ora esce fuori un’altra figura che pare abbia voltato le spalle ad Ilary per stare al fianco del Pupone.

Si tratta di un certo Emanuele, amico di vecchia data della coppia nonché conoscente di Ilary da quando lei aveva solo 15 anni. Cosa ha fatto? Ha tirato la pugnalato più feroce alla conduttrice.

Totti ed il tradimento: Ilary pugnalata anche da LUI

Emanuele, amico storico di Totti ed Ilary, in questa storia di presunto tradimento e di separazione, pare stare dalla parte di Francesco. A rivelarlo il settimanale Chi che non solo ha pizzicato il ragazzo insieme a Noemi in vacanza, ma ha anche ricostruito i suoi spostamenti negli ultimi mesi.

Se prima Emanuele accompagnava Ilary allo stadio, negli ultimi tempi ci è andato proprio con Noemi. Un fatto di “convenienza” ironizza il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque”.

Ma c’è di più: pare che quando Ilary abbia chiesto spiegazioni ad Emanuele sulle primissime foto del marito allo stadio insieme a Noemi, il giovane rassicurò la conduttrice spiegando che l’incontro era stato fatto perché era lui che frequentava un’amica di Noemi.

Insomma tutto molto chiaro. Totti ormai è deciso a fare sul serio con Noemi, ha dalla sua parte Emanuele anche se di mezzo ci sono gli avvocati a decidere.

Totti e Noemi: tutto è già scritto

Tocca agli avvocati condurre la non facile separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Sebbene i due abbiano scelto un iter veloce, resta da spartire l’immenso patrimonio dei due, nel quale sono inserite anche diverse società nelle quali figurano anche dei parenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Spetterà ai legali gestire il tutto. Totti e Noemi nel mentre continueranno a frequentarsi ma senza farsi vedere in pubblico. Usciranno allo scoperto solo quando la separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary sarà ufficiale.

Solo in quel momento potranno farsi vedere in pubblico.

Questo, a quanto pare, è l’accordo che c’è tra i due. Al momento tutto è in mano agli avvocati. Saranno loro ad indicare quando sarà il momento giusto per iniziare ufficialmente un nuovo capitolo, dopo la parola fine ad uno dei matrimoni più amati e seguiti di sempre.