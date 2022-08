Alena Seredova, dopo il tradimento di Gigi arriva la grande gioia. L’annuncio sui social: “un esempio di dignità”

Alena Seredova, dopo il tradimento di Gigi Buffon arriva la gioia più grande per la modella ceca: ad annunciarla è l’attrice stessa attraverso i social

Dalla scoperta del tradimento di Gigi Buffon ai danni della Seredova sono passati ormai otto anni. Anni in cui la bellissima Alena, dopo aver a lungo sofferto, si è rifatta una vita al fianco dell’imprenditore torinese Alessandro Nasi.

Con l’ex portiere della Juventus – che aveva sposato nel 2011 -, la modella ceca condivide tuttora l’amore per i due figli, David Lee e Louis Thomas, avuti proprio da Buffon. Assieme a Nasi, l’attuale partner, la Seredova ha invece sperimentato nuovamente la gioia della maternità, dando alla luce la terzogenita Vivienne Charlotte.

Alena Seredova: il tradimento di Gigi Buffon e l’incontro con Alessandro Nasi

Come rivelato qualche anno fa durante un’intervista a “Verissimo”, Alena Seredova scoprì dei tradimenti di Gigi Buffon proprio come lo scoprirono migliaia di fan affezionati alla coppia.

“L’ho sentito alla radio” aveva ammesso la modella ceca, a cui l’ex portiere della Juventus preferì l’attuale compagna Ilaria D’Amico. Il dolore inflittole dal calciatore, tuttavia, non spinse mai la Seredova a svelare i dettagli di quel tradimento; Alena, che si comportò in maniera impeccabile, prese infatti la decisione di tutelare i due figli avuti da Buffon.

Fortunatamente, nella sua vita è arrivato l’imprenditore torinese Alessandro Nasi, con il quale la Seredova fa coppia fissa ormai da qualche anno. Quest’ultimo, che l’ha resa mamma della piccola Vivienne Charlotte, avrebbe recentemente compiuto un gesto a dir poco clamoroso. La modella ceca, finalmente, potrà assaporare la gioia più grande.

Alena Seredova, per la modella ceca arriva la gioia più grande di tutte: la FOTO

Alessandro Nasi, che da anni fa coppia fissa con l’ex moglie di Gigi Buffon, si è finalmente deciso a compiere il grande passo. Dopo il tradimento di Gigi, la Seredova si prepara ad affrontare uno dei momenti più intensi di tutta la sua vita.

Come comunicato attraverso le stories, il compagno Alessandro avrebbe finalmente chiesto la sua mano. La coppia, innamoratissima, è dunque pronta a pronunciare il fatidico “sì” sull’altare.

“I said yes” si legge nella descrizione dello scatto, in cui Alena e Alessandro si mostrano felici come mai prima d’ora. Una notizia che, ovviamente, non poteva non riempire di gioia i cuori dei fan: “congratulazioni, sei un esempio di dignità“.