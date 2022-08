Adriano Celentano e Ornella Muti, insieme a cena fuori: la scelta IMPORTANTE la fa lui.. VIDEO

Adriano Celentano e Ornella Muti: sui social impazzano le immagini dei due beccati in un momento intimo. Ecco tutta la verità

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che di Adriano Celentano e del flirt avuto con Ornella Muti. Una “storia” che proprio il Molleggiato aveva tirato fuori qualche anno fa parlando con i giornalisti e sulla quale la grande artista, in una recente intervista al Corriere della sera, ha detto “che è meglio non parlarne”.

La Muti non ha gradito, infatti, la scelta azzardata fatta dal cantante che dopo moltissimi anni dalla loro relazione segreta ha sentito questo bisogno estremo di raccontare i fatti. I due hanno lavorato fiano a fianco per importanti produzioni e galeotto è stato il set cinematografico. Ora sul web spuntano le immagini di loro due a cena.

Adriano Celentano e Ornella Muti di nuovo insieme: il VIDEO

Adriano Celentano e Ornella Muti a cena fuori, insieme, in un momento magico. Non si tratta di immagini catturate dai paparazzi ma di una scena del film “Il Bisbetico domato”, uno dei due lavori che li ha visti recitare insieme.

Il cameriere chiede ai due cosa preferiscano tra carne e pesce ed è Ornella che risponde “pesce” suggerendo ad Adriano che “il pesce di lago è stupendo qui”. Poi tocca però al Molleggiato fare la scelta più importante, quella del vino.

Il sommelier suggerisce una proposta, un bianco del 1974 della Borgogna ma lui, deciso, risponde “No”. Proprio in quell’anno, infatti, spiega, una grandinata in Borgogna ha rovinato tutto. “Con la carpa ci vuole un Chiaretto della Mosella del 76”.

Su TikTok dove è stato diffuso lo spezzone del film, il video impazza e nonostante gli anni trascorsi sono tutti pazzi di Celentano. I commenti impazzano: “Fortunati che ci siamo cresciuti con film e canzoni di Adriano e la sua generazione 🥰adesso non riesci a trovare film così mancano le battute attori” dice uno dei tanti fan.

La dedica del Molleggiato alla sua Claudia Mori

Rispetto al gossip delle ultime settimane Adriano Celentano non ha proferito parola ma solo due giorni fa è tornato sui social con una dedica alla moglie Claudia Mori. Nonostante tutto i due sono rimasti sempre insieme e lo scorso 14 luglio hanno festeggiato 58 anni di matrimonio.

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”.

Inizia così il video dedica per l’amore della sua vita, accompagnato da foto della coppia insieme e felice ed in sottofondo il suo brano del 2013 scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro.