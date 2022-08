Michelle Hunziker, l’estate più tragica della sua vita: “Vacanze rovinate”. Si corre ai ripari, fan preoccupati

Michelle Hunziker, che batosta! Un’estate così la ricorderà a vita, i fan sono preoccupati ma bisogna correre ai ripari.

Nata il 25 gennaio del 1977 a Soregno (Lugano) da papà svizzero e mamma olandese, Michelle Hunziker è un’artista molto apprezzata in Italia, soprattutto per la sua simpatia e la sua generosità. All’età di 17 anni si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella per noti brand, ricordiamo Armani e Rocco Barocco. Il trampolino di lancio fu una campagna pubblicitaria per Rebecca, marchio di intimo, dove Michelle era fotografata di spalle e mostrava al mondo il suo perfetto lato b. La presentatrice è stata la moglie del cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto la primogenita Aurora. Da pochi mesi è terminato anche il matrimonio con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto Sole e Celeste. Quest’estate si sta consolando con il bello ed impossibile Giovanni Angiolini.

Tutto sembrava andare per i verso giusto, ma poi…

Stava andando tutto alla grande in Sardegna con Giovanni Angiolini ma poi una notizia ha rovinato tutto. Michelle e Giovanni sono molto in sintonia, dopo la bomba scoppiata ad inizio anno, la conduttrice ha dimenticato Trussardi e si è consolata tra le braccia del tenebroso attore.

Un amore nato quasi per caso ma che ha travolto i due piccioncini come un treno. Michelle e Giovanni sono inseparabili e non vedono l’ora di vivere tanti anni insieme pieni di passione, sintonia e complicità.

Ecco cosa succede alla presentatrice, un colpo al cuore

Dalla bellezza della Sardegna, la conduttrice non ha potuto esimersi dal consultare i dati inerenti agli ascolti tv dell’8 agosto. Michelle nuovamente in prima serata è stata letteralmente annientata da un cane, animale che ama particolarmente tra le altre cose.

Il film francese Belle & Sebastien – L’Avventura Continua in onda su Rai 1 ha raggruppato 2.088.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Un duro colpo da digerire, ma si corre ai ripari come sempre

Le avventure di Belle hanno stracciato Michelle Impossible in onda su Canale 5 che ha totalizzato 1.331.000 spettatori pari all’11% di share. Nulla di preoccupante quindi, i fan possono dormire sonni tranquilli così come Michelle, che si gode, nonostante tutto, il mese d’agosto nelle acque cristalline.