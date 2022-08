Carlo Conti e Ignazio Boschetto, la fidanzata “in comune” è inaspettata. Ecco CHI E’ la fortunata vip: “Non è possibile”

Chi l’avrebbe mai detto, Carlo Conti e Ignazio Boschetto sono accumunati da una cosa decisamente particolare…

Carlo ed Ignazio hanno molto in comune anche se non si direbbe, la notizia ha scombussolato un po’ tutti specie perché c’è di mezzo la stessa persona. Entrambi sono due personaggi molto famosi, Carlo Conti è un noto conduttore che da anni accompagna i telespettatori nelle trasmissioni più disparate mentre Ignazio Boschetto, è uno dei tenori del trio musicale Il Volo, diventato famoso grazie allo show televisivo condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone; in onda diversi anni fa su Rai1.

I fan quando l’hanno scoperto: “Non è possibile”

In pochi conoscevano questo piccolo segreto ma oggi non è più una novità, alcuni fan sono senza parole anche perché la lei in comune è una persona molto famosa.

L’estate 2022 sta per volgere al termine ma gli scoop sono ancora freschi, quindi mettetevi comodi che tra pochissimo vi sveleremo l’identità della bellissima fidanzata “in comune”. Per ricostruire l’intreccio amoroso dobbiamo fare un salto nel passato, e che passato! Il suo nome è inaspettato ma tutto sembra condurre al triangolo amoroso.

Ecco chi è la fortunata donzella

Sembrerebbe che Carlo Conti ed Ignazio Boschetto siano stati fidanzati con la stessa donna lei è una conduttrice televisiva molto nota, amata ed apprezzata dal pubblico a casa. La sua professionalità è indiscutibile ed il suo sorriso è travolgente, stiamo parlando di Roberta Morise, classe 1986.

Il percorso professionale della Morise inizia nel 2004 quando partecipa a Miss Italia, classificandosi quinta. Successivamente ha lavorato come corista nella trasmissione I raccomandati, condotta da Carlo Conti e da quel momento hanno iniziato una frequentazione ed sbocciato l’amore, finito dopo qualche anno.

Un’ex fidanzata in comune, chi l’avrebbe mai detto

La relazione tra Roberta ed Ignazio risale a qualche anno fa quando il tenore rimase folgorato dalla bellezza mediterranea della showgirl. I due furono paparazzati mano nella mano in Calabria durante una vacanza, la relazione è terminata dopo poco. Attualmente la modella è felicemente fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini.

Due amori fugaci quindi sia per Carlo Conti che per Ignazio Boschetto, Roberta li ha sedotti ed abbandonati lasciandoli soli in questa casualità.