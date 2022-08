Luca Salatino, la rivelazione su Soraia pietrifica il web: “quando lo facciamo pensa solo a…”

Luca Salatino, la rivelazione su Soraia Ceruti ha lasciato il web senza parole: la reazione sconvolgente della fidanzata

Sono una delle coppie formatesi quest’anno a “Uomini e Donne”, e il loro rapporto, al netto di immancabili scaramucce quotidiane, sembra procedere a gonfie vele.

Luca Salatino, come si evince dalle pubblicazioni social, si dimostra innamoratissimo della sua Soraia Ceruti. I due fidanzati, pur diversissimi da un punto di vista caratteriale e comportamentale, stanno palesando una sintonia davvero invidiabile.

Attualmente, la coppia di “Uomini e Donne” sta approfittando delle alte temperature per godersi alcuni giorni di mare. In vacanza presso l’isola di Rodi, Salatino non ha mancato di lasciarsi andare ad una confessione davvero sconvolgente inerente alla fidanzata. Come avrà reagito l’ex corteggiatrice?

Luca e Soraia sempre più innamorati: il percorso della coppia a “Uomini e Donne”

L’edizione di “Uomini e Donne” da poco conclusasi si è rivelata galeotta per la coppia formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti. L’ex tronista, che ha preferito la nativa di Como alla rivale Lilli, non sembra affatto pentito della scelta presa.

I due giovani, tramite post e Instagram stories pubblicati con cadenza regolare, stanno palesando un affiatamento a dir poco invidiabile. Qualche volta, tuttavia, l’esilarante romano non manca di combinarne qualcuna delle sue alla meravigliosa fidanzata.

Proprio nelle scorse ore, attraverso le stories, Salatino si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero clamorose riguardanti Soraia. La Ceruti, che si trovava proprio accanto a lui, non si è trattenuta e ha reagito immediatamente alle “accuse” ricevute.

Luca Salatino sgancia la bomba sulla fidanzata Soraia: “pensa solo a…”

La giovane coppia, che si trova attualmente in vacanza in Grecia, si è recentemente resa protagonista di un siparietto a dir poco spassoso. Luca Salatino, all’interno delle stories di Instagram, ha infatti confidato ai fan quella che sarebbe una grande “pecca” di Soraia.

“Quando saliamo in ascensore, la prima cosa che fa è guardarsi allo specchio. Non schiaccia neanche i tasti”

ha asserito, sconfitto, l’ex tronista, non mancando di inquadrare la sua dolce metà. La reazione della Ceruti, tuttavia, è stata molto diversa rispetto a quella che i fan si sarebbero aspettati.

Soraia, per nulla infastidita dall’accusa del fidanzato, è scoppiata a ridere a crepapelle. Probabilmente, all’ex corteggiatrice è toccato arrendersi di fronte alla veridicità delle parole di Salatino.