La fede di Elisabetta II nasconde un segreto, che solo tre persone al mondo hanno conosciuto e custodito. Un gioiello dal grande valore materiale e affettivo. Ecco la sua storia

Le storie e i segreti della regina Elisabetta sono sempre piuttosto interessanti. Ne esiste uno che solo tre persone al mondo conoscono e che da 74 anni viene gelosamente tenuto privato.

Ecco il segreto della fede di Elisabetta II. Solo tre persone lo conoscono

La sovrana, che ha recentemente festeggiato i suoi 70 anni di reggenza, con il giubileo di platino, sta cominciando a lasciare alle nuove generazioni molti dei suoi affari politici e istituzioni; in molti pensano che ben presto vorrà ritirarsi per lasciare il posto al sue erede al trono.

Tra i molteplici fatti top secret di Elisabetta II, uno ha destato parecchia curiosità. La sua fede nuziale, infatti, è uno dei pochissimi gioielli della corona a non essere esposto nella collezione di Buckingham Palace.

La storia della fede e la proposta di matrimonio del Principe Filippo

L’anello, infatti, oltre ad essere un bene di grande valore ha un’importanza anche sentimentale; è stato forgiato da una pepita d’oro, che il popolo gallese avrebbe destinato al Duca di Edimburgo, il Principe Filippo, e da alcune pietre appartenenti ad una collezione privata di sua madre.

Il consorte della sovrana lo avrebbe fatto fare appositamente per lei in occasione della proposta di matrimonio.

La giornalista e esperta della Royal Family, Ingrid Seward, ha redatto un libro intitolato “Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh” cita e analizza proprio il valore di questo gioiello, affermando

“Almeno Filippo non ha avuto le spese di una fede nuziale, poiché il popolo del Galles ha fornito una pepita d’oro gallese da cui l’anello è stato fatto. Nessuno sa cosa dice, a parte l’incisore, la Regina e suo marito”.

All’interno della fede vi è, infatti, una scritta incisa. Nessuno conosce il suo contenuto tranne, tre persone: i due consorti e l’incisore stesso. Un altro mistero che la regina si porterà a vita e che farà per sempre parte dei non detti della corona.